Apple bude muset u letošních iPhonů s USB-C standardizovat i rychlost nabíjení. Bez ohledu na výrobce kabelu

Apple letos u iPhonu 15 přejde na systémový konektor USB-C, to je hotová věc. Jenže, konkrétně v EU bude Apple muset zapomenout na dřívější praktiky, díky nimž značka omezovala maximálně dobíjecí výkon u některých nabíječek třetích stran. Výrobce Foxconn totiž i u stávajících iPhonu šifruje konektor Lightning, takže výrobci příslušenství třetích stran potřebují certifikaci MFI (Made for iPhone). V opačném případě nemohou konektor využít naplno, což se týká i o nabíjení, které je u necertifikovaných dobíječek pomalejší.

Foxcom chtěl šifrovat i konektor USB-C, jenže konkrétně v Evropě tvrdě narazil. Jednotný konektor je na starém kontinentu jen jedna strana rovnice, Apple tak musí své rozhraní zpřístupnit všem, a to za stejných podmínek. V případě že budou budoucí iPhony využívat napětí 5V a více nebo proud 3A a více, budou muset v Evropě k rychlonabíjení využívat certifikaci USB-PD (Power Delivery). Pokud by Apple i nadále vyžadoval certifikaci MFI, jednalo by se na území EU o nelegální krok, který by jistě neušel pozornosti příslušných úřadů.

I tentokrát je ale v legislativě malá díra, kterou může Apple efektivně využít. V žádných pravidlech se totiž nehovoří o rychlost přenosu dat. Americký gigant tak může certifikaci vyžadovat pro přenos dat. Neoriginální kabely bez certifikace MFI tak budou moci být použity jen pro nabíjení. Pokud iPhone připojíte k počítači, mezi dostupnými zařízeními a úložišti jej neuvidíte. Bude tak zajímavé sledovat, jak se Apple zachová. Otevře USB-C všem výrobcům bez rozdílu, nebo bude bazírovat na certifikaci nutné pro datové přenosy?

Zdroj: Mydrivers