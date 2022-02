Apple by mohl změnit hudbu takovou, jakou ji známe. Písně bude na míru upravovat umělá inteligence

Apple už v minulosti několikrát ovlivnil hudební průmysl. Nejprve s příchodem přehrávače iPod, podruhé s prodejem digitální hudby skrze iTunes. Ve streamované hudbě, ale naopak stále zaostává za rostoucím Spotify. Nyní ale možná chystá něco, co opět v budoucnu změní hudbu tak, jak ji známe.

V nedávné době totiž dle informací agentury Bloomberg koupila startup AI Music, který zpracovával hudbu pomocí umělé inteligence. Konkrétně tak, že skládal do sebe různé samply písní a vytvářela z nich nové skladby. To už samo o sobě je zajímavé, ale nikoliv tak unikátní. Dnes už umělá inteligence vytváří i obrázky a fotografie. Firma se však před koupí zabývala něčím, co může mít na trh ještě mnohem větší vliv.

Rytmus hudby dle srdečního tepu

AI Music totiž vyvinula něco, co nazývala Infinite Music Engine. Jedná se o nástroj, který pomocí umělé inteligence modifikoval skladby pro specifické potřeby uživatelů či firem. Úpravy přitom spočívaly například ve změně rytmu, kdy umělá inteligence zrychlí či zpomalí hudbu podle potřeby posluchače.

Využití má tento styl hned několik. Jednak nejde jen o změnu rychlosti, ale například i rytmu, kdy dokáže přizpůsobit hrající skladbu uživateli tak, aby se mu líbila i když třeba běžně poslouchá jiný žánr. Sportovci dokáže změnit při běhu rytmus skladby tak, aby odpovídal jeho srdečnímu tepu.

Pokud si ale vezmeme v potaz službu zapojenou do ekosystému Applu, dostane funkce ještě větší rozměr. Jednak Apple má spoustu informací o uživatelových potřebách, které nasbíral v rámci ekosystému produktů. Uživatel ale také dost možná nosí i hodinky Apple Watch, ze kterých je schopen zjistit jeho srdeční tep a třeba i náladu, podle čehož může pak hudbu ještě více upravit.

Tím, že by ale služba uměla generovat takovéto hudební „remixy” na přání, mohl by ji Apple využít i jinde. Například v rámci soundtracků pro Apple TV+ nebo služby Apple Fitness+, kde by mohla při trénincích budit sportovce ještě k lepším výkonům. Celkově je možné, že s tímto Apple může otevřít pomyslnou pandořinu skříňku, která může změnit proces tvorby hudby, tak jak ji dnes známe.

Jak funguje prostorový zvuk Apple Spatial Audio: