Apple by potřeboval nového Steva Jobse. Firmě se už dlouho nedaří přijít s dalším přelomovým zařízením

Apple je úspěšná technologická firma, která však stále těží z odkazu Steva Jobse. Současný ředitel Tim Cook si od uvedení brýlí Vision Pro sliboval velké věci. Měly se stát revolučním produktem, který naváže na popularitu iPhonů, nebo je dokonce v dlouhodobém horizontu nahradí. Plány byly velkolepé, stejně jako cena brýlí (v Česku jsou k mání za 125 tisíc korun). Jakmile počáteční nadšení vyprchalo, uživatelé zjistili, že jim brýle vlastně k ničemu užitečnému neslouží a pouze chytají prach na poličce. A vlastně ani nepřekvapí informace o tom, že koncem roku 2024 mělo dojít k ukončení jejich výroby.

Vývoj nových produktů selhal

Applu chybí přímé propojení s uživateli a jejich požadavky, což bylo kdysi samozřejmostí. Nyní to vypadá, že Apple musí primárně navyšovat každoroční příjmy akcionářů, zatímco uživatelé jsou až na druhém místě. iPhony mu přitom generují zisk bez větší námahy. Z Applu mezitím zmizely klíčové osoby, které se podílely na jeho vzestupu v minulosti. Mnozí stagnaci Applu připisují už do roku 2019, kdy Apple opustil designér Jony Ive, vloni se pak s Applem rozloučil Steve Hoteling, který stál za klíčovými patenty multi-touch, Face ID a Touch ID.



Apple si hodně slibuje od ztenčeného iPhonu 17 Air, jenže Samsung už podobný telefon finalizuje, a už nám jej také poprvé ukázal

V oblasti umělé inteligence Apple stále zaostává, a takové AI souhrny notifikací nebyly užitečné, ale spíše uživatele mátly a znervózňovaly. Na letošní rok se chystá ztenčený iPhone 17 Air, ovšem Samsung už Apple předběhl. Přestože neodhalil kompletní specifikace, už víme, jak vypadá budoucí Galaxy S25 Edge. Vloni v únoru na veřejnost prosákla informace o tom, že Apple zrušil projekt vlastního automobilu, později zastavil vývoj vlastních displejů pro hodinky Apple Watch. Nyní agentura Bloomberg přináší informaci o dalším zrušeném projektu.

Konkrétně šlo o chytré brýle s vestavěnými displeji, které měly být levnější alternativou k Vision Pro. Brýle s kódovým označením N107 měly vypadat jako klasické brýle, jen s povinným propojením se systémem MacOS. Apple údajně zkoušel brýle nejdříve propojit s iPhony, ale v takovém případě brýle neměly dostatečný výkon a výrazně snižovaly výdrž telefonu na jedno nabití. Na zcela nový produkt od Applu si tak ještě nějakou dobu počkáme.

Podle zdrojů Apple nadále vyvíjí alespoň podpůrné technologie pro chytré brýle a microLED displeje. Mezi další aktuální koncepty patří i sluchátka AirPods s fotoaparáty. V plánu je také upravená verze brýlí Vision Pro a jejich druhá generace. Ale zatím to stále vypadá spíše na experimenty, než na zařízení, která „bychom museli mít“.

V oblasti chytrých brýlí jde přitom už o druhý zrušený vývojový projekt brýlí od Applu a zdá se, že tudy cesta nepovede. Apple by potřeboval vizionáře formátu Steva Jobse, který by si dokázal představit nové mobilní produkty, propojit je s požadavky uživatelů a uměl by jejich výhody spatra obhájit novinářům a široké veřejnosti. Za současného stavu totiž Apple žije stále z jeho odkazu, a to i téměř 14 let po jeho smrti.

