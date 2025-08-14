Apple čaruje s lidskou myslí. Cinknutí při placení za aplikace navozuje příjemný pocit, i když přicházíte o peníze

Apple má v iPhonech vše důkladně pod kontrolou, včetně zvuků, které se přehrávají při různých činnostech. Jedno z nedávných vláken na Redditu dokazuje, že Apple má zvuky pečlivě promyšlené a není náhodou, že zní právě tak, jak zní.
Fajfka, dvě vibrace a cinknutí. Potvrzení platby přes Apple Pay nebylo zvoleno náhodně – má navodit pocit uspokojení. A to přesto, že jsme právě „přišli“ o peníze
Přestože řada uživatelů používá iPhone v tichém režimu, když dojde na nákup aplikací nebo placení přes Apple Pay, všichni chtějí slyšet to uklidňující „cinknutí". Při placení jej ještě doplní příjemné vibrace nebo zobrazení fajfky a jemné vibraci. A co na tom, že jste právě o pár tisícovek chudší? Pokud jste na tom stejně, buďte v klidu – rozhodně v tom nejste sami.
Zvuk navržený pro uklidnění
Apple má zvuky pečlivě vytvořené tak, aby u vás nákup aplikace z App Storu nebo zaplacení u platebního terminálu vyvolal určitou formu uspokojení. Obrazně řečeno má Apple za cíl, abyste stahovali aplikace a bezkontaktně platili stále dokola a dokola.
Jak tyto zvuky vznikly? Odpověď poskytuje podcast, kterého se účastnili členové designového týmu Applu. Ti si položili otázku, jak by asi zněla platební karta při platbě, kdyby měla „hlas“. Zvuk tradiční pokladny zavrhli, protože v něm chtěli vyjádřit i určitý pocit úspěchu. V ikonickém cinknutí je tak trochu slyšet zvuk mince a společně s fajfkou na displeji a dvěma rychlými vibracemi má u uživatelů nabudit pozitivní dojem – přestože právě „přišli“ o peníze. A takto to nebylo navrženo náhodou ale zcela cíleně. V roce 2017 dokonce Apple pro vývojáře připravil přednášku, na které vysvětluje, jak může zvuk ovlivnit chování uživatelů aplikací. Podobné principy však používá i samotný Apple.
Návykový zvuk zaplacení přes Apple Pay:
Zvuk tohoto cinknutí se v nedávné době používal v rámci „žertíku“, kdy někteří tvůrci obsahu používali výše popsaný zvuk k tomu, aby od důvěřivých uživatelů iPhonů „ukradli“ peníze. K žádným finančním operacím nedošlo, poškození si díky tomuto zvuku skutečně mysleli, že přišli o peníze, což vyústilo i k fyzické násilí. Někteří uživatelé mají tento zvuk tak rádi, že si jej nastavují rovnou i jako zvuk oznámení při doručené zprávě.
Když si pustíte cinknutí ve výše uvedeném videu, zřejmě se po jeho přehrání nebudete cítit nijak špatně, spíše naopak. Já při psaní článku podprahově přemýšlel nad tím, co si po jeho dopsání půjdu koupit, ale možná je to jen shoda náhod.
Osobně bych tento zvuk přirovnal k zaklapnutí některých skládacích telefonů od Samsungu prvních generací, které navodilo uklidňující dojem dokončené práce. Jenže, zatímco u neustálého otevírání véčka se nic hrozného nedělo, při placení „za nesmysly“ přicházíte o peníze. Aby se tak nedělo, můžete si zkusit virtuálně zaplatit v rámci demoverze Apple Pay na této stránce, kterou je nutné otevřít v prohlížeči Safari. Apple dodává, že z vaší karty nic nestrhne a navíc si „užijete“ celou proceduru i s vibracemi.