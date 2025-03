Apple čelí žalobě kvůli hodinkám Apple Watch. Nemá u nich dostatečně podloženou uhlíkovou neutralitu

Apple v USA čelí hromadné žalobě sedmi uživatelů hodinek Apple Watch, kteří nesouhlasí s tvrzením, že jsou nové hodinky „uhlíkově neutrální“. Právě toto označení Apple uvedl u hodinek Apple Watch Series 9, Apple Watch SE a Apple Watch Ultra 2. Hodinky měly přidanou zelenou visačku, která poukazovala na to, že jsou šetrné k životnímu prostředí. Kupující však uvádí, že kdyby věděli, jak to s ekologií u Applu je, hodinky by si nekoupili vůbec, popřípadě pouze za nižší cenu.



Podle žaloby nemá Apple dostatečnou podporu v tom, aby mohl své hodinky nabízet jako uhlíkově neutrální

Apple výše uvedené hodinky oznámil v září 2023 a propagoval je jako uhlíkově neutrální. Konkrétně díky nižším emisím při výrobě a také díky nákupu tzv. „uhlíkových kompenzací“. Podle žaloby však dva klíčové kompenzační projekty, na které Apple spoléhal, ve skutečnosti nepřispěly ke smysluplnému snížení uhlíkové stopy.

Ekologie s Applem i bez něj

První z projektů se nachází v keňské oblasti Chyulu Hills, přičemž zahrnuje pozemky, které jsou od roku 1983 zařazeny do tamního chráněného území. Případné odlesňování je zde tedy nepravděpodobné i bez zapojení Applu. Druhým projektem je čínská oblast Guinan, která byla hustě zalesněná už dlouho před zahájením iniciativy Applu v roce 2015. Podle žaloby tak ke snížení emisí došlo bez ohledu na to, zda se do projektů Apple zapojil či nikoliv. A právě proto jsou podle žaloby tvrzení Applu o uhlíkové neutralitě nepřesná a zavádějící.

Výsledek tohoto soudního řízení přitom může v zámoří způsobit velké změny. Podle průzkumů v USA a Kanadě je pro 70 % zákazníků při nákupech důležitá otázka ekologické udržitelnosti. A pokud by se prokázalo, že má Apple uhlíkovou neutralitu postavenou „na vodě“, mohlo by to výrazně ublížit prodejům hodinek Apple Watch.

Apple na žalobu reagoval takto: „Emise u Apple Watch jsme snížili drasticky o více než 75 procent a významně investujeme do projektů založených na přírodě, abychom ze vzduchu odstranili stovky tisíc metrických tun uhlíku. Uživatelům naši práci prezentujeme podrobně a transparentně.“ Apple si stanovil za cíl být do roku 2030 uhlíkově neutrální, a to i ve svém dodavatelském řetězci. Výše uvedená žaloba se domáhá blíže nespecifikované náhrady škody a soudního příkazu, který by Applu zakázal prodávat tyto tři modely hodinek pod označením „uhlíkově neutrální“.

