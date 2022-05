Apple chce, aby šlo zařízení měnit snadno jako boty. Data budou nahraná, jen co vezmete mobil do ruky

Apple si už dlouhé roky zakládá na provázanosti ekosystému zařízení, což v minulosti dokázal několikrát. Například funkcí Continuity, kdy dovolí rozepsaný dokument na jednom zařízení dokončit na druhém, přičemž zařízení mají i sdílenou schránku. Nově dokonce lze sdílet jednu myš a klávesnici a přejíždět z plochy jednoho zařízení na druhé, a to včetně přenášení souborů.



Apple chce, abyste svá zařízení mohli plynule měnit jako boty. To, které vezmete do ruky bude obsahovat všechna vaše aktuální data.

Firma však evidentně chce úzké propojení ještě prohloubit a přenést i na další zařízení, jako jsou například hodinky Apple Watch. Nový patent ukazuje, jak by majitel, který například má více hodinek, mohl sundat jedny z rukou a jakmile by nasadil jiné, okamžitě by se v něm objevila identická data jako v původních.

Samozřejmě příkladů, kdy jeden člověk potřebuje vícero hodinek Apple Watch, není mnoho, ale třeba by takto mohl mít například jedny hodinky na den a druhé na noc, data by se dokonale synchronizovala a nemusel by řešit vybitou baterii. Firma ukazuje, že by něco podobného poté mohlo jít i u iPadu či iPhonu, kde už by to bylo daleko praktičtější, ale znamenalo by to mnohem větší hardwarové nároky.

Apple doslova říká, že by to se zařízeními bylo podobné jako s botami či šperky. Máte jich víc, jednou si vyberete ty a podruhé zas jiné. Všechny ale musí správně posloužit. Přechod mezi zařízeními by přitom měl být co nejplynulejší. Dokonce až tak plynulý, že by se data vždy přenesla do zařízení, které byste zrovna vzali do ruky. Apple zatím nijak prakticky neříká, jak by toho chtěl docílit. Jistě by to znamenalo spoustu technických výzev, ale je možné, že právě takto budou fungovat chytrá zařízení budoucnosti.

Jak funguje funkce Universal Control od Applu:

Zdroj: Patentový úřad Spojených států amerických