Apple chce, abyste iPhone 16 používali bez pouzdra. Když padá na zem, máte zůstat úplně v klidu

Výrobci smartphonů za poslední roky výrazně zlepšili odolnost zařízení. Dostalo se na odolnostní normy IP67 a IP68 či dokonce na americký armádní standard MIL-STD810. Žádná z mobilních značek se však ani nepřiblížila k tomu, aby mohla tvrdit, že můžete telefony používat bez krytu. Třeba proto, že stačí „šikovné" ťuknutí a jinak odolný telefon to může pěkně schytat. Apple však dnes udělal velkou výjimku. Zveřejnil novou reklamu na iPhone 16, ze které mezi řádky vyplývá, že můžete tento iPhone s klidným svědomím používat bez krytu.



Padá iPhone 16 na zem? Hlavně buď v klidu – to je vyznění nové reklamy od Applu, která mezi řádky vybízí k tomu, abyste telefony používali bez krytu

Apple se v reklamě věnuje odolnému sklu Ceramic Shield, které se poprvé objevilo u iPhonů 12 a které Apple neustále vylepšuje. Konkrétně u aktuální řady iPhone 16 Apple uvádí, že je použité sklo 2× pevnější než sklo na jakémkoliv jiném smartphonu.

Padá vám iPhone? Hlavně buďte v klidu

Pointa reklamy je zcela zřejmá. Padá vám iPhone 16 na zem? Hlavně buďte v klidu a v pohodě, protože telefon přežije pád na zem bez jakýchkoliv problémů. A to je hodně silné tvrzení, které by se Applu mohlo vymstít. Jenže Apple v reklamě nedává žádné závazky ani záruky (např. chybí uveřejnění přesné výšky pádu nebo specifikace odolnosti), a tak je otázkou, zda podobné pády iPhonů na zem budou v zámoří nějak vymahatelné. Známe americké právo, a tak nějak očekáváme, že by se Apple v USA mohl dočkat žalob ve stylu: „iPhone 16 mi spadl přesně jako v reklamě, ale praskl mu displej".

Je pravda, že v reklamě telefon padá na zem z výšky ramen člověka v podřepu a dopadá na dřevěný povrch přesně displejem. Říkáme si, jak by to asi dopadlo, kdyby iPhone spadl na jeden z rohů, nebo třeba na dlažbu. Applu se však (opět) podařilo vzbudit vášně, protože zase do éteru vypustil reklamu, o které se bude hodně mluvit.