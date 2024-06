Apple chce automatizovat polovinu výroby telefonů. Velké plány měl už s iPhonem 16, ale robotům se moc nedaří

Apple zvažuje nad tím, že by v nadcházejících letech zvýšil podíl automatizace ve výrobním procesu iPhonů. V horizontu několika příštích let chce Apple vyrábět polovinu iPhonů prostřednictvím automatizovaných linek. Hlavním hybným motorem byla stávka zaměstnanců Foxconnu v listopadu roku 2022, která omezila výrobu iPhonů. A to by Apple nechtěl absolvovat podruhé.



Apple už začal s testováním automatizované výroby, jenže ta zatím nedopadla podle očekávání. Už v řadě iPhone 15 je podle zdroje použita „významná část“ automatizace. Např. při instalování kovových rámečků a flexibilních tištěných spojů. U těchto činností poklesl počet zaměstnanců zhruba o třetinu.

V letošní připravované řadě iPhone 16 však musel Apple zrušit některé dílčí operace a přesunout je zpět na zaměstnance. Stroje měly do iPhonů vkládat tlačítka, reproduktory a základní desky, ale nezvládly to stoprocentně. Komponenty sice roboti namontovali do iPhonů, ale pod špatným úhlem, což znemožnilo přidání dalších součástek. Apple však principy automatizace hodlá vylepšovat, aby za několik dalších let omezil závislost na zaměstnancích v továrnách Foxconnu.

Výroba využitím robotů by Applu dala možnost rozšíření výroby i do dalších částí světa, např. do Thajska nebo Vietnamu. Apple by se zde nespoléhal na velký objem místní pracovní síly, ale spíše na to důkladnou kontrolu strojově poskládaných iPhonů, k čemuž by mu stačilo daleko méně zaměstnanců.

Automatizace výroby se zpožděním

Apple zavádí automatizaci ve výrobě iPhonům s poměrně velkým zpožděním oproti konkurenci. Např. už vloni nám Samsung ve své továrně v Gumi ukázal automatickou výrobní linku, která chrlila do světa nové telefony Galaxy S23 Ultra a skládací Galaxy Z Flip5 a Galaxy Z Fold5. Už před rokem jsme se nebavili o experimentu, ale o ostrém provozu linky, která vyrobí každý den 2 800 kusů telefonů. Těchto linek měl Samsung vloni v Gumi plně automatizovaných už devět, a zbývající „manuální“ chtěl automatizovat do konce loňského roku.

Podobné linky chtějí jihokorejci následně nasadit i do dalších svých továren mimo Jižní Koreu, např. do Vietnamu. O tom, že má Samsung automatizovanou výrobu dotaženou do posledního detailu, svědčí i to, že její předělání na výrobu jiného telefonu trvá jen 6 až 12 hodin!

