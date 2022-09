Apple chce být ještě více zelený. S iOS 16.1 vám dovolí nabíjet iPhone „čistou energií”

Apple už roky na svých prezentacích mluví o ekologii a o tom, že chce být do roku 2030 uhlíkově neutrální. Většinou tyto „zelené” vize na MobilManii nerozebíráme, ale tentokrát uděláme výjimku. Mezi vývojáře totiž dorazila beta iOS 16.1, která přináší netradiční novinku. V nastavení systému se nově objevil přepínač, kterým aktivujete, aby se telefon nabíjel primárně čistou energií.



V nastavení baterie v iOS 16.1 přibyl nový přepínač pro dobíjení z čisté energie (obr.: MacRumors)

Firma nejde do hloubky s tím, jak celý proces má fungovat, ale zjednodušeně tvrdí, že aktivací této funkce se telefon začne nabíjet až v momentě, kdy zrovna vaše síť využívá elektrickou energii z čistších zdrojů. K tomu by měl využívat data od provozovatelů elektrické sítě. To je však i jeden z důvodů, proč bude funkce zatím dostupná jen v USA.

Přestože energie z čistých zdrojů zde zatím rozhodně netvoří většinu, Apple přesto tvrdí, že se zapnutím této funkce nebude problém telefon nabít například přes noc. Ač se celá myšlenka může zdát přitažená za vlasy, Apple nechá možnost zapnutou ve výchozím stavu, což vzhledem k tomu, že se v USA aktuálně nachází přes 100 milionů uživatelů iPhonů mohlo znamenat velký posun.

V tiskové zprávě k vydání iOS 16 Apple uvádí, že právě tato novinka je jedním z kroků, jak chce ve velkém přispět k uhlíkové neutralitě, a v tomto případě jak firmy samotné, tak i uživatelů. Vzhledem k tomu, že se jedná o nový trend, na který dnes slyší většina výrobců, není vyloučeno, že se podobná funkce časem dostane i do dalších telefonů, kde by potěšila všechny ekologicky smýšlející uživatele.

