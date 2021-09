Apple chce být psychologem. iPhony a Apple Watch budou hlídat duševní zdraví uživatele

Apple si poslední roky dává velice záležet na zdravotních funkcích svých produktů. Hodinky Apple Watch pomáhají s monitoringem a sběrem dat, iPhone s aplikací Zdraví pak slouží jako centrum, které data z různých zařízení agreguje. Většinou však jde o měřitelná data, jako je váha, kroky, tep apod. Nyní se však Apple snaží zaměřit více i na duševní zdraví uživatele.

Již nyní Apple u hodinek nabízí funkce pro meditaci, uklidnění či dýchání. Chce však zajít ještě dál a svá zařízení naučit včas odhalovat psychické problémy jako úzkost či depresi. A podle čeho to zjistí? K měření bude využívat široké spektrum informací. Sledovat a vyhodnocovat by k tomu měl srdeční tep, kvalitu spánku, tempo a styl chůze. Analyzovat bude také to, jak uživatel mluví, píše, včetně obsahu, a dokonce bude pomocí čelní kamerky vyhodnocovat mimiku obličeje.

Jak uvádí deník Wall Street Journal, alfou a omegou celé funkce však má být soukromí uživatele. Apple chce, aby celá funkce fungovala přímo na zařízení bez nutnosti posílat data k vyhodnocování na server. Podle zdrojů deníku je však celý výzkum zatím ve velice rané fázi a není vůbec známo, kdy by se mohl do zařízení dostat.

Nedávno Apple nahrál do iPhonu doklady:

Zdroj Wall Street Journal via Front Page Tech