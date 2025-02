Apple chce lépe zpeněžit své mapy. Po letech znovu uvažuje, že by do nich přidal reklamy

Apple přemýšlí, jak ještě zvýšit své finanční výnosy, a jednou z variant jsou i reklamy v Apple Mapách. Alespoň to tvrdí Mark Gurmann z Bloombergu, podle něhož Apple vidí u své mapové služby velký (a nevyužitý) potenciál. Na základě nedávné schůzky vedení mapové sekce Apple zkoumá možnosti, jak by svou mapovou službu zpeněžil. A přestože to zatím není oficiálně potvrzeno, platí, že pokud Apple vidí příležitost k zisku, velmi pravděpodobně ji dříve nebo později využije.



Apple Mapy možná brzy dostanou reklamy. Apple o jejich zavedení vážně uvažuje

Apple má několik možností, jak svou mapovou aplikaci tzv. monetizovat. Může začít zvýhodňovat určité výsledky nebo zvýrazňovat zobrazení některých lokací v mapách. Podobně fungují například Google Mapy, které mají sponzorované výsledky ve vyhledávání i zvýraznění firem, jež si zaplatí větší viditelnost. Apple by se tak mohl inspirovat Googlem a zavést do Apple Map reklamy, už teď mu totiž mohou akcionáři vyčítat, že se u map nechová tak „tržně“ jako Google. Je však otázkou, jak na to zareagují uživatelé iPhonů a iPadů, protože dosud byly mapy bez reklam.

Apple přitom nad zpeněžením map přemýšlí dlouhodobě. Už v roce 2022 prosákly na veřejnost informace o reklamách, které by se objevily při vyhledávání v Apple Mapách. Před třemi lety se předpokládalo, že reklamy do aplikace dorazí následující rok (tj. v roce 2023), a to včetně propagovaných výsledků z vyhledávání. Nakonec se tak nestalo, ovšem podle výše zmíněných informací by se reklamy mohly do map dostat již velmi brzy. Podle odhadů Apple jen z reklam u svých služeb v uplynulém roce získal částku 10 miliard dolarů (tj. cca 24 miliard korun), což rozhodně není zanedbatelná suma.

Zdroj: Bloomberg