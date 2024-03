Apple chce mít pod kontrolou veškeré snímače v autě. Právě proto dávají automobilky od CarPlay ruce pryč

Spojené státy zažalovaly Apple ze zneužívání dominantního postavení, a ze soudní dokumentace vyplývají zajímavé detaily. Při jejím čtení jsme narazili na pasáž, která se zmiňuje o systému CarPlay, který slouží pro komunikaci mezi iPhony a infotainment displejem u novějších vozidel. V uplynulých měsících jsme si všimli, že od systému dávají pomalu ruce pryč velké automobilové značky. A nyní už víme proč. Apple si totiž vymáhá to, aby měla budoucí generace CarPlay přístup ke všem displejům, senzorům a měřidlům v autě.



Koncept nové generace Apple CarPlay z WWDC konference z roku 2022. Ano, bez přístupu ke všem snímačům a datům vozidla by tato funkce skutečně nemohla existovat. Jenže, co by Apple se všemi daty mohl udělat? Automobilky mají oprávněné obavy...

CarPlay je režim, který umožní propojení iPhonu s centrálním infotainment displejem v autě. Přes něj je následně možné ovládat přehrávání hudby, využít systémovou navigaci nebo spouštět podporované aplikace. Apple údajně v nedávné době informoval výrobce o tom, že budoucí generace CarPlay bude muset mít přístup ke všem částem auta. A to proto, aby mohla být jízda autem pojata jako „unikátní Apple Experience“. V opačném případě žádná z funkcí CarPlay uživatelům nebude dostupná.

A to se samozřejmě nelíbí výrobcům automobilů, kteří od CarPlay dávají ruce pryč. Americká automobilka GM oznámila již vloni v prosinci, že končí od podpory CarPlay (a také Androidu Auto), a že se soustředí na vývoj vlastního řešení na Androidu. Oficiálně kvůli bezpečnosti a „jiným důvodům“. Proslýchá se, že nová verze CarPlay bude povinná, pokud automobilky pravidla neakceptují, nebudou moci využívat ani stávající verzi. Možná i proto se GM rozhodlo, že není na co čekat. A pak tu máme i BMW, které od loňského roku u některých modelů přechází na AOSP verzi Androidu. Systém se nazývá „BMW Operating System“. A je jen otázkou času, než se přidají další...

Ukázka palubního systému budoucnosti

Pokud automobilky přijmou podmínky Applu, budou mu muset poskytovat všechna relevantní data z automobilů, a ty by Apple mohl využít po svém. Podle některých by mohl díky nim vrátit zpět do hry vývoj auta Apple Car, který podle zákulisních zprávy skončil letos v únoru, a to po deseti letech vývoje. Podle některých by si mohl Apple následně přisvojit i marže z každého prodaného vozu na licenční poplatky CarPlay. A nebo by mohl data sdílet se třetími stranami. Ve všech případech se jedná o potenciální riziko, který rozhodně nebude chtít podstoupit každá automobilka.

Už na WWDC 2022 Apple ukázal, že jeho budoucí CarPlay by měl pod palcem vše. Od jízdních režimů a ovládání klimatizace, až po aktuální rychlost a stav paliva. Jenže, pokud by došlo k chybě CarPlay, takže by např. přestalo zobrazovat nebo uvádělo špatná data, čí vina by to byla? Výrobce vozidla nebo Applu? Bude tak zajímavé sledovat, které automobilky americkému mobilnímu gigantovi podlehnou, a které mu naopak budou vzdorovat. V Evropě by ale mohla zakročit Evropská komise, která už Apple vyšetřuje kvůli novým podmínkám pro vývojáře.

Zdroj: justice, BMW