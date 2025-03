Apple chce přesnější mapy. Pomoci mu mají sami uživatelé, ve speciální aplikaci mohou fotit okolí

Apple se rozhodl zapojit uživatele do vylepšování svých Map. Nová aplikace Maps Surveyor, která se objevila v App Store, ale zatím není veřejně dostupná pro všechny, umožňuje sběr podrobných informací. Pro instalaci vyžaduje iOS 17 nebo vyšší.

Surveyor si klade za cíl zlepšit přesnost a aktuálnost mapových podkladů Map Apple. Aplikace, vypuštěná do světa v pátek 14. března 2025, umožňuje uživatelům sbírat data o svém okolí, včetně snímků dopravních značek, semaforů a dalších detailů podél cest.

Ušetří tak za flotilu aut s kamerami

Apple dosud spoléhal hlavně na flotilu speciálních vozidel vybavených kamerami a senzory. Ty projíždějí městy po celém světě a shromažďují údaje potřebné k aktualizaci map. Nasazení aplikace Surveyor představuje chytrý tah – uživatelé mohou vyplnit mezery tam, kam se auta zatím nedostala, a navíc je to pro firmu finančně výhodnější. Místo nákladného provozu mapovacích vozidel stačí motivovat uživatele menšími odměnami.

Po stažení aplikace jsou uživatelé vyzváni k otevření partnerské platformy Premise. Ta funguje jako tržiště úkolů, kde lze získávat odměny za plnění různých zadání. Patří mezi ně například vyplňování průzkumů, sdílení informací o místních úpravách (jako jsou stavební práce) nebo pořizování fotografií konkrétních lokalit.

Poté, co je uživateli přidělen úkol, je následně instruován, aby připevnil iPhone do držáku, otočil jej na šířku a nechal aplikaci automaticky pořizovat snímky objektů, včetně dopravních značek, semaforů a potenciálně i 360° záběrů, pokud je to možné.

Se sběrem dat pomohou uživatelé

Maps Surveyor tedy sbírá data o infrastruktuře a odesílá je přímo Applu, kde pomáhají „přesně umisťovat objekty na mapu“. Tento přístup naznačuje, že Apple hodlá využívat k vylepšení svého mapového systému a udržení aktuálnosti i těch nejmenších, ale důležitých detailů, crowdsourcovaný sběr dat. To je určitě chytrý tah – získá tak cenné informace, ale zároveň ušetří náklady, které by jinak musel vynaložit na provoz vlastních mapovacích vozidel.

Ačkoli platforma Premise není oficiálně uvedena jako partner Map Apple, integrace těchto dvou aplikací naznačuje spolupráci zaměřenou na průběžné aktualizace. Tímto krokem se Apple zjevně snaží posílit svůj mapový ekosystém a konkurovat tak službám jako jsou Mapy Google či Waze, které již dlouho využívají pro vylepšení svých map uživatelskou komunitu.

Pro české uživatele iPhonů, kteří by chtěli přispět ke zlepšení Map Apple, ale bohužel zatím nemají přístup k aplikaci Surveyor, existuje možnost v podobě funkce „Nahlásit problém“ přímo v aplikaci Mapy. Tímto způsobem mohou upozornit na nepřesnosti nebo změny, které zaznamenali. Je to sice méně sofistikovaný přístup než Surveyor, ale jde o cenný zdroj aktualizací.

Zatím jen v USA a pouze pro někoho

Spuštění aplikace Maps Surveyor je dalším důkazem toho, jak Apple neustále inovuje a hledá nové způsoby, jak zlepšit své služby. Využití komunitního sběru dat pro aktualizaci map je rozumným tahem, který může výrazně zlepšit přesnost a aktuálnost mapových podkladů. Jsme zvědavi, jak se tento přístup osvědčí v praxi a zda se Applu díky němu podaří dotáhnout na konkurenty v oblasti mapových služeb.

Jakkoli to zní inovativně, i v tomto případě vyvstává otázka soukromí. Apple sice tvrdí, že data jsou anonymizována a využívána výhradně ke zlepšení navigace, ale faktem zůstává, že uživatelé odevzdávají firmě podrobný obraz toho, kde se pohybují a co vidí.

Aplikace je zatím dostupná jen v USA a v tuto chvíli si ji nemohou stáhnout všichni zájemci. Apple ji pravděpodobně testuje na menším vzorku uživatelů, než ji případně rozšíří do dalších zemí. Zatím není jasné, zda se zapojí více partnerů než jen Premise, ale pokud se projekt osvědčí, mohl by Apple získávat data efektivněji než kdykoli předtím.