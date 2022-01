Apple chce vylepšit bezdrátový poslech audia. Bluetooth nahradí optikou

Již koncem minulého roku se Gary Geaves, šéf Applu pro akustiku, rozhovořil o tom, jak špatný vliv může mít delší latence Bluetooth v případě přenosu zvuku, a to v případě prostorového zvuku, tak jistě i pro beztrátovou kvalitu.. Z debaty vyplynulo, že pro co nejrealističtější prostorový zvuk je klíčové co nejmenší zpoždění. Apple prý již dnes využívá některých triků, které dokáží ze sluchátek dostat maximum, ale i tak vyplynulo, že limity Bluetooth jsou pro technologii samotnou spíše omezující.

Nyní si společnost podala patent, která demonstruje technologii, se kterou by se data to zařízení přenášela bezdrátově, ovšem opticky. Jednalo by se o vlastní optickou síť typu WPAN, která by k multimediální komunikaci používala osvědčený profil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), který je dnes používaný i v případě Bluetooth. Technologii by firma mohla v budoucnu použít u nových sluchátek či brýlí pro virtuální realitu.

Nižší latence, ale náchylnost na signál

Přenos skrze optiku by měl zásadní výhodu v rychlosti, v latenci a zřejmě i v datovém toku, který by byl schopen přenést. Technologickou překážkou by ale byla spolehlivost přenosu. Optické připojení narozdíl od toho rádiového potřebuje přímé spojení a v případě nějaké překážky na cestě od zdroje ke koncovému zařízení by došlo ke ztrátě signálu.

Apple však uvažuje, že by situaci mohl vyřešit větším bufferem, který by si v bloku přednačetl větší množství informací, čímž by eliminoval případné výpadky v signálu. Patent také mluví rovněž o použití Bluetooth, které by mohlo fungovat jako záloha v případě výpadku signálu.

Ať už se optického řešení pro přenos zvukového signálu dočkáme nebo ne, jistě by mohlo jít o velice zajímavou inovaci, která by opět mohla posunout kvalitu bezdrátového audia. Ještě větší využití však může být právě v brýlích pro virtuální či rozšířenou realitu, kde je tlak na co největší realističnost a kvalitu ještě vyšší.

