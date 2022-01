Apple chce zviditelnit makro režim nových iPhonů. Přichystal proto celosvětovou fotosoutěž

Apple v minulém roce představil iPhony 13 Pro a 13 Pro Max, které se poprvé dočkaly vlastního režimu pro makro fotografie. Aby firma tuto funkci ještě víc podpořila, uspořádala pravidelnou fotografickou soutěž Shot on iPhone Challenge, zaměřenou tentokrát právě na makro snímky.

Soutěže se může zúčastnit kdokoliv, kdo vlastní Apple iPhone 13 Pro nebo 13 Pro Max a bude mít pocit, že právě jeho snímek je ten, který by měl zvítězit. Soutěž trvá až do 16. února, její výsledky budou vyhlášeny v dubnu.



Na těchto ukázkových snímcích Apple ukazuje, co všechno je možné s Pro iPhony vyfotit

Kdo má zájem se připojit, pravidla pro zapojení nalezne na stránce Applu. Fotografie výherců pak budou zveřejněny na webu Applu i jeho sociálních sítích a Apple jej může použít jako demonstraci v obchodech Apple Store či na billboardech.

Makro nemělo u Applu šťastný start

Bude zajímavé sledovat, jaké snímky se soutěžícím podaří vyfotografovat, protože ultraširokoúhlý objektiv, který iPhony k tomu to režimu používají, dovoluje fotit z opravdu velké blízkosti. Apple hovoří o schopnosti zaostřit ze vzdálenosti pouhé 2 cm od objektu, což můžeme potvrdit i my v redakci.

Celkově ale vstup Applu do makro fotografií nebyl zrovna nejpovedenější. Ještě několik měsíců po uvedení nových iPhonů nebyla funkce úplně dobře implementována a telefon si mezi klasickým a makro režimem volil automaticky, což přinášelo více problémů než užitku. Apple za to schytal spoustu kritiky v mnoha recenzích, včetně té naší. Naštěstí po několika měsících s iOS 15.2 do aplikace fotoaparátu přidal volitelný přepínač pro makro.

Shot on iPhone je několikaletá kampaň Applu pro demonstraci kvality jeho nejnovějších telefonů. Pod tímto marketingovým označením vydává fotografie, video spoty, ale už i reklamy pořízené kamerou iPhonu. V rámci kampaně každý rok pořádá právě i soutěže Shot on iPhone Challenge pro fanoušky. V minulosti už jsme mohli vidět soutěže například i na demonstraci nočního režimu či dalších funkcí iPhonů.

Takto vypadalo předvánoční Shot on iPhone 13 Pro: