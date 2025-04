Apple chránil soukromí uživatelů jen naoko, jeho aplikace sbíraly data vesele dál. Dostal za to mastnou pokutu

Apple bude muset platit. Francouzský úřad pro hospodářskou soutěž mu napařil pokutu 150 milionů euro za zneužívání dominantního postavení na trhu při využívání nástroje App Tracking Transparency (ATT). Problém je zejména v tom, že Apple nechránil soukromí uživatelů z globálního pohledu, ale jen u aplikací třetích stran, u nichž mohli uživatelé zvolit, že o sledování nemají zájem. Jenže u systémových aplikací sledování dat probíhalo dále, a to pod daleko volnějšími pravidly.



Co se nelíbilo francouzskému regulátorovi? U aplikací třetí stran bylo nutné souhlas sběru dat potvrdit hned dvakrát, k odmítnutí souhlasu sběru dat stačil jeden stisk tlačítka. Tato pravidla však neplatila pro aplikace od Applu, který se navenek tvářil jako ten, který chrání soukromí uživatelů

Vývojáři aplikací samozřejmě systém App Tracking Transparency nesou velmi nelibě. Řada aplikací je přímo závislá na příjmech z reklam a ze sdílení osobních informací, což dříve nikdo neřešil. Když však na displeji iPhonu vyskočí dotaz ohledně sdílení dat, už psychologicky spousta z nás tuto možnost odmítá. Francouzský regulační úřad však tvrdí, že Apple pravidla přímo nastavil tak, aby ublížil konkurenci. Měl (do verze iOS 15) pravidla nastavená tak, aby znepříjemnil život vývojářům třetích stran a nijak neublížil samotnému Applu.

Zaplaťte, ale není třeba nic měnit

Francouzský úřad Autorité de la concurrence tak udělil Applu pokutu 150 milionů euro, tj. cca 3,7 miliardy Kč, za zneužívání dominantního postavení na reklamním trhu od dubna 2021 do července 2023. ATT výrazně poškodilo zejména menší vývojáře aplikací, kteří mají na reklamách postavený svůj byznys model. Mezi nejhlasitější kritiky patřily i sítě Facebook, Twitter (dnes síť X) a Snapchat, kterým zavedení nových pravidel Applu odhadem stálo až 10 miliard dolarů na výnosech z cílených reklam.

Pro Apple je 150 milionů euro pouhými drobnými, takže onen kárný smysl pokuty přijde úplně vniveč. Apple v roce 2023 vydělal přes 100 miliard dolarů (cca 2,3 bilionu Kč), takže evropská pokuta opravdu na celé situaci vůbec nic nezmění. A co víc, francouzský regulátor chce po Applu jen to, aby o pokutě informoval na svém webu do sedmi dní od vydání rozhodnutí. Apple tak dostal přes prsty za vlastní aktivity, které však podle rozhodnutí regulátora nijak měnit nemusí. Proč by tedy měl něco měnit?

I kdyby přišla žaloba ze strany dalších států, už teď je jasné, že se Applu tento přístup zřejmě z byznysového hlediska vyplatil. Minimálně na trhu mobilních reklam si díky tomu mohl vydobýt lepší pozice, když od cílených reklam odřízl další mobilní giganty. A tato strategie mu zřejmě přinesla daleko více peněz, než kolik musel zaplatit na pokutě. Ta se Applu samozřejmě nelíbí. Očekáváme, že se naoko bude bránit a s pokutou nesouhlasit. Jenže Apple si může mnout ruce, protože může pokračovat při starém. A vesele mu tak potečou další příjmy z cílených reklam, zatímco aplikace třetích stran musí, možná trochu potupně, stále žádat o souhlas se sběrem dat.

Pokuty jako neefektivní řešení problému

A když už nic, Apple tím alespoň zase trochu ukazuje svou dominanci, když mu EU zase začíná strkat klacky pod nohy. U reklam má na své aplikace jiný metr než na jiné, a zmínit musíme i pravidla alternativních obchodů, která už EU formálně vyšetřuje. Vloni Apple dostal pokutu ve výši 1,8 miliardy eur za zneužívání postavení v oblasti streamovacích služeb. Přesto jsou pokuty pro Apple zřejmě zcela bezvýznamné. Pro Apple je teď důležitější, že si udrží své teritorium, a stovky milionů euro na tom nemohou nic změnit...

...tedy za předpokladu, že se do stejných sporů nepustí i další členské země EU. Pokud by každá z nich Applu udělila podobně vysokou pokutu, Applu by mohlo začít téct do bot. Francouzský regulátor chce, aby Apple o pokutě informoval proto, aby otevřel oči i dalším regulačním úřadům. A ti by mohli být po současném udělení pokuty o něco aktivnější. Třeba v Německu zahájil antimonopolní úřad vyšetřování Applu v únoru, a nelíbí se mu to stejné jako francouzskému regulátorovi. Kdy se přidají další?

A možná, že je na čase upustit od pokut. Kdo ví, jak by měl Apple vztah k evropským pravidlům, když by mu teoreticky hrozil zákaz prodejů iPhonů a iPadů na starém kontinentu. Něco nám říká, že by prosazení všech regulí prošlo daleko rychleji a bez sebemenších problémů.