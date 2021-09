Apple chystá brýle pro virtuální realitu. Připojovat se budou k iPhonu

O tom, že Apple chystá vlastní brýle Apple Glass pro rozšířenou se mluví už delší dobu. Nyní server The Information přišel s exkluzivními informacemi také o vývoji dalších brýlí, tentokrát pro virtuální realitu (podporována ale bude i rozšířená realita). Tyto brýle nebudou vypadat jako konvenční brýle, ale půjde spíše o zařízení bude ve stylu HTC Vive a dalších, jen s tím, že budou fungovat skrze Wi-Fi a ke svému fungování budou vyžadovat připojení iPhonu.

Brýle totiž nenabídnou dostatek vlastního výkonu, a tak se budou muset spoléhat na výpočetní sílu druhého zařízení. Apple údajně nedávno dokončil vývoj třech 5nm čipů, které je uzpůsobené pro potřeby náhlavního příslušenství. Nejde o nich ale o výkon, ale pro rychlou konektivitu s telefonem, rychlou kompresi a dekompresi videa a také o co největší energetickou úspornost. Brýle totiž budou mít vlastní baterii, která je bude pohánět.

TSMC pro Apple nyní vyrábí první prototypy těchto čipů s tím, že ale podle The Information případná masová výroba přijde nejdříve za rok. Brýle by tedy mohly být představeny nejdříve na podzim 2022, ovšem pravděpodobně i tak s odloženou dostupností. Kromě VR brýlí podle The Information Apple paralelně pracuje i na více tradičních brýlích Apple Glass pro rozšířenou realitu, ty ale prý přijdou na trh až v roce 2023.

Nedávno představené HTC Vive Focusn3:

Zdroj: The Information, Via Macrumors