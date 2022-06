Apple dominuje trhu prémiových smartphonů. Rostou prodeje dražších modelů, zájem o lowendy klesá

Na Mobilmanii pravidelně sledujeme prodeje chytrých telefonů. Tak trochu specifickou podkategorií jsou ale prodeje prémiových smartphonů, které bývají ve statistikách většinou uváděny jako telefony s cenou od 400 dolarů (10 tisíc Kč). Zde můžeme v aktuální době vidět zajímavý trend, kdy prodeje smartphonů dle agentury Counterpoint meziročně spadly o 10 %, zatímco ty prémiové spadly jen o 8 %.



Apple jasně dominuje trhu s prémiovými smartphony. V daném období dokonce drží nejsilnější podíl za posledních 5 let (obr.: Counterpoint)

Trhu prémiových smartphonů aktuálně dominuje Apple, který v prvním kvartále 2022 držel 62% tržní podíl, což je ale o 5 % více než předchozí rok a dokonce je to největší podíl Applu ve sledovaném období od roku 2017. Tomu pomohl hlavně velký úspěch iPhonů 13, které byly od ledna do března nejprodávanějšími telefony obecně s podílem 23 %. Hned za nimi se pak držel iPhone 13 Pro a Pro Max a překvapivě i iPhone 12. Pátým nejprodávanějším telefonem nad 400 dolarů byl Samsung Galaxy S22 Ultra 5G.

Nejoblíbenější smartphony nad 10 000 Kč

Další oblíbené smartphony nad 10 000 Kč

Celkově z konkurence většina značek v prodeji dražších telefonů oslabila s výjimkou Oppo, které meziročně posílilo svůj podíl ze 4 na 5%. Nejvíce zde očekávaně oslabil Huawei, který své prémiové telefony na některých trzích všechny ani neprodává a propadl se tak na pouhé 3%. Úbytek zaznamenala i tržní dvojka mezi prémiovými smartphony - Samsung. Ten klesl z 18 na 16 %.

Důležité je však se podívat na bližší pohled na tuto cenovou hladinu smartphonů. Nejvíce v ní totiž rostly telefony s cenou od 1 000 dolarů, což jsou právě zmíněné iPhony, ale určitě zde velkou roli hrály také skládací telefony. Lehce rostly i přístroje s cenou od 600 do 800 dolarů, ale zbylé telefony v prodejích významně propadly, a to až o polovinu jako v případě modelů s cenou od 800 do 999 dolarů.

Zajímavé bude sledovat, jak se preference zákazníků budou měnit v dalších měsících a to zejména vzhledem k probíhající inflaci, která jistě také zamíchá s prodeji telefonů. Nehledě pak na stále pokračující čipovou krizi.

Jak ovládat iPhone poklepáním na záda: