Apple drží nad vodou mladí uživatelé. Téměř polovina z nich mění iPhone do dvou let, čtvrtina dokonce každý rok

Nedávná studie firmy CIRP ukázala, že je Apple „existenčně závislý“ zejména na mladších uživatelích, což samozřejmě platí i v obráceném gardu. Firma již dříve evidovala průměrnou dobu, po jejíž uplynutí uživatelé iOS mění svůj starý iPhone za nový. Jenže až rozdělení podle věku dává výsledkům jasnou podobu. Potřebná data pro studii byla sesbírána za dvanáct po sobě jdoucích kalendářních měsíců, přičemž sběr dat skončil vloni v prosinci. A co se dá ze sesbíraných dat zjistit?

Ukázalo se, že věkové skupiny 18 - 24 let a 35 - 44 let mají největší podíl iPhonů, které jsou starší méně než jeden rok. Pokud se však budeme bavit o iPhonech, které jsou starší než jeden rok, ale současně nepřevyšují stáří dvou let, vyplouvá na povrch věková kategorie 18 - 34 let. Z toho vyplývá, že jsou pro Apple při každoročních či dvouletých upgradech důležití zejména mladí uživatelé. Jedná se o „mladé dospělé“, který studují, nastupují do práce či rozjíždějí svou byznys, i o zavedené podnikatele a manažery, kteří nemají problém pravidelně vyměňovat svůj iPhone za nový.



Otázka zněla: „Jak dlouho používáte jeden model iPhonu?“, procenta odpovědí vidíte výše. Je evidentní, že Apple má s novými generacemi iPhonu největší úspěch u dvou věkových skupin, celkově je ale patrný spíše velký zájem ze strany mladých lidí. Ochota časté změny iPhonu s přibývajícími roky výrazně klesá (Zdroj: CIRP)

V prvním případě jsou mladí lidé ochotnější k poskytnutí stávajícího iPhonu na výkup, čímž snižují pořizovací cenu nového modelu. S rostoucím věkem však ochota výměny starého iPhonu za nový výrazně klesá, u uživatelů přes 55 let začínají postupně dominovat iPhony, kterou jsou na trhu déle než tři roky. Pouze jedno procento uživatelů z věkové skupiny 55 - 64 si „dělá radost“ novým iPhonem každý rok, většina s ním však vydrží, v průměru, podstatně déle.

Zdroj: CIRP via 9to5mac