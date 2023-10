Apple Event kompletně natočil iPhone 15 Pro. Podívejte se na video ze zákulisí, které odhalí zajímavé detaily

Říjnový Apple Event se nesl ve znamení MacBooků a nových procesorů, o nichž vás již detailně informovali naši kolegové z Živě.cz. Pro nás je mnohem zajímavější video ze zákulisí této předtočené představovací akce, které měl Apple vystavené na svém YouTube kanálu. Přehrát jej mohl kdokoliv, kdo k němu měl přímý odkaz, ovšem Apple toto video záhy nastavil jako soukromé. Po 12 hodinách však Apple video znovu publikoval, a připojil k němu i tiskovou zprávu.

Na dvouminutovém záznamu můžete vidět, jak vznikalo samotné video k akci Apple Event 2023. Veškeré natáčení obstaral iPhone 15 Pro Max, který video ukládal přes kabel zapojený v USB-C do počítače s MacOS. A to ve formátu Apple Log HDR, který je možné snadno editovat v rámci post produkce. iPhone 15 Pro si tak zajezdil na vozíčku, letěl dronem a při natáčení byly použity i doplňky Beastgrip včetně klecí a držáků. Natáčení obstarala aplikace BlackMagic Camera, časovou synchronizaci všech iPhonů zajistil Tentacle Sync.



Držák od společnosti Space Cam se obvykle používá při natáčení velkých filmů, tentokrát do něj však nebyla umístěna kamera, ale iPhone 15 Pro Max

Celkově vzato vzniklo představení MacBooků využitím profesionální filmařské výbavy. Jen byly místo kamer využity iPhony, které si velmi dobře poradily i s natáčením v horších světelných podmínkách. Zlí jazykové tvrdí, že iPhone byl to nejlevnější, co bylo při natáčení použito. Je samozřejmé jasné, že bez profesionální výbavy a postprodukce by to dopadlo trochu jinak, přesto však video níže nabízí zajímavý pohled do zákulisí Applu, který se nenaskytne každý den.

Apple Event natočený iPhonem – pohled do zákulisí:

Přesto nám však není jasné, proč Apple toto zajímavého video zveřejnil, aby jej záhy označil jako soukromé...