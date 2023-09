Apple večer představí nové iPhony a my jsme v Kalifornii přímo u toho. Apple keynote online

Dnes v 19:00 našeho času začíná Apple Event Wonderlust / Natěšení. V tomto online přenosu vás provedeme od spekulací po premiéru nových produktů. A letos s bonusem – kolega Martin Miksa je přímo v Cupertinu. Zúčastní se keynote a bude tento online obohacovat postřehy z místa dění. Po akci novinky rovnou omrkne a dá nám vědět, jaké jsou.

13:45 | Odstávka Apple Storu

A je to tady! Každoroční známka toho, že keynote se blíží. Webový Apple Store má částečnou odstávku, aby na něm mohly proběhnout všechny potřebné změny a nastavení. Až se dnes večer znovu rozběhne, budou v něm už všechny novinky a některé starší produkty budou naopak vyřazeny. V tuto chvíli se nedá dostat pouze na profily starších iPhonů 12 a 13, což značí, že v novém portfoliu skončí.

13:00 | Co víme už teď o iPhonu 15

Hlavní novinkou dnešní keynote bude iPhone 15 (Pro). Mluví se o něm prakticky ihned od chvíle, co byl loni představen jeho předchůdce. Řeší se jeho vzhled, materiály, barvy a samozřejmě i výbava. Nejviditelnější letošní novinkou má být USB-C konektor, který pošle Lightning do důchodu, a loučit se zřejmě bude i mechanický posuvník tichého režimu. Všechny dosud známé spekulace o nové generaci iPhonů jsme shrnuli do tohoto článku:

12:00 | Jste natěšení?

Každý rok má keynote nějaký podtitul. Letos je to v angličtině „Wonderlust“, do češtiny byl název přeložen jako „Natěšení“. Tohle slovo asi docela trefně vystihuje pocity všech skalních fanoušků Apple před každoroční „iPhonovou“ keynote.

Ve většině ostatních světových jazyků copywriteři nebyli vždy úplně přesní, anebo zvolili spíše přenesený význam. To jen dokládá, jak je náš jazyk krásný a květnatý.

11:00 | Výrobci příslušenství jsou rychlejší

iPhony 15 ještě nejsou oficiálně na světě, ale výrobci už představili příslušenství. iWalk s předstihem potvrzuje existenci čtyř novinek: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro a na iPhone 15 Pro Max. Nepotvrdilo se tak přejmenování nejvýše postaveného modelu na „Ultra“.



Výrobci příslušenství si pospíšili. Prozradili, že nás dnes čeká premiéra čtyř iPhonů, které se budou bezdrátově dobíjet maximálně 15 Watty (další obrázek a specifikace v galerii).

Rychlost MagSafe dobíjení zůstává na 15 Wattech, všechny iPhony dostanou konektor USB-C.

8:35 | Video stream

Chcete mít všechno z první ruky? Přímo na webu Applu máte video stream.

3:05 | Martin přistál v Kalifornii

„Po dlouhé cestě do San Francisca přes Londýn jsme konečně přistáli a jedeme do Cupertina, kde za chvíli začíná noc. Večer českého času se můžete těšit na první fotky přímo z Apple Parku.“



Přes oceán do USA jsme letěli tímto dvoupodlažním obrem. Poznáte model? Aktuálně největší dopravní letadlo světa...

1:15 | Létající internety

Martin je na cestě do Silicon Valley a jako správný technologický nadšenec zkouší palubní infotainment. Za internet se platí 150 Kč/hodinu, objem není omezený, ale některé služby jsou omezené (třeba Messenger).



32 Mbit/s v letadle? To ujde!