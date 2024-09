Dnes je Apple Event. Sledujte s námi živý přenos a buďte první, kdo se seznámí s novými iPhony a Apple Watch

Dnes v 19 hodin našeho času začíná Apple Event s názvem „Září v novém světle“. Zářijové keynoty bývají vždy věnovány novému hardwaru, ani tentokrát nečekáme nic menšího než premiéru další generace iPhonů a hodinek Apple Watch. V tomto živém přenosu vás provedeme od spekulací až po samotné uvedení novinek. Sledujte Apple Event s námi a budete mít informace z první ruky.

Výroční Apple Watch

14:50 | Jednou z hlavních novinek mají být také nové Apple Watch. Je to přitom jubilejních 10 let od představení úplně první verze. Tehdy ale nešlo ještě ani o Series 1, ale ještě o jejich předchůdce, které se dodatečně přezdívaly jako Series 0. Desátá výroční generace by měla opět přinést ještě větší displej, velikost 45 a 49 mm a tenčí rámečky. Lákadlem mají být i nové zdravotní funkce jako třeba rozpoznání srdeční apnoe.



Apple Watch Series 10 opět o kousek povyrostou. (obr.: MacRumors)

Odstávka Apple Storu

14:00 | Tradiční odstavení webového Applu Storu z provozu napovídá, že premiéra se blíží. V databázích se budou měnit produkty i jejich ceny a objednávat a nakupovat věci, včetně představených novinek, půjde zase až večer.

Meziroční zdražení?

13:00 | Ceny iPhonů a jejich meziroční změny bývají častým tématem konverzací před premiérou. Podle technického redaktora Bloombergu Marka Gurmana by se letos ceny, alespoň ty dolarové, u ekvivalentních modelů měnit neměly. České ceny může ovlivnit aktuální kurz koruny, ale teoreticky by nový iPhone 16 Pro mohl v nejnižší paměťové verzi začínat opět na 30 tisících. Pokud ovšem bude minimum 256 GB, je potřeba počítat spíš s 33 tisíci korun.

Předčasná „premiéra“

12:00 | Úniků okolo nových iPhonů je tolik, že jejich podobu asi žádný pozorný fanoušek nemůže považovat za velkou neznámou. Proto se nejspíš ani dánský výrobce příslušenství PanzerGlass příliš nemazal s vizuály a na dnes končícím veletrhu IFA v Berlíně rovnou ukazuje kryty pro nové iPhony.

Poznat toho příliš není, ale například obal pro základní iPhone 16 se přizpůsobí novému svislému uspořádání objektivů (místo dosavadního diagonálního), takže průřez pro foťáky bude užší. Takhle bude vypadat kryt Care Starlit Case.

Hlavní hvězdou iPhone 16

10:30 | Nejzásadnější novinkou budou jednoznačně nové iPhony 16. Opět můžeme očekávat čtyři modely. Na co všechno se u nich můžete těšit, jsme shrnuli v samostatném článku.

Netradičně v pondělí

10:15 | Jde o netradiční datum, resp. den v týdnu. Vůbec poprvé od dávného přesunu z červnových termínů totiž „iPhonová keynote“ proběhne v pondělí. Místo běžnějšího úterý Apple akci o den uspíšil. Proč, to se můžeme jen dohadovat.



Představení novinek proběhne dnes v 19:00

Nejčastěji jako důvod zaznívá zítřejší první velká televizní debata kandidátů na prezidentský úřad Spojených států, která by mohla „rozředit“ pozornost, o kterou Apple jistě stojí. Zítra je ale také den, kdy má Evropský soudní dvůr rozhodnout o tom, zda Apple nekrátil v Irsku daně ve výši až 13 miliard eur...

Po roce nový mobilní hardware

09:50 | Rok utekl jako voda a dnes večer opět proběhne tradiční Apple Event, kde Apple představí své nové mobilní produkty a zřejmě značný prostor dostane také umělá inteligence Apple Intelligence. Akce proběhne dnes v 19:00 a my ji v tomto článku budeme pokrývat živě.

Živý video přenos můžete sledovat zde: