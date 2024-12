Apple Fotky v iOS 18 budí vášně už dva měsíce. Poradíme, jak aplikaci částečně vrátit původní podobu

Ne každé přepracování vzhledů a funkcí je vždy krokem správným směrem. Své o tom ví uživatelé iPhonů, kteří aktualizovali na iOS 18. Spousta z nich si na novou podobu aplikace Fotky ani po dvou měsících nezvykla, a snadno by se vrátila k dřívější podobě aplikace z iOS 17.



Jak alespoň částečně vrátit zpět „staré“ Apple Fotky? Vypněte v nabídce Přizpůsobit a seřadit všechen automaticky generovaný obsah, bloky si přeskládejte dle své potřeby, změňte řazení fotek a vypněte si velké náhledy alb

Apple do aplikace Fotky přidal umělou inteligenci a strojové učení a zapracoval na modernějším vzhledu. Jenže dřívější rozvržení na karty zmizelo, nyní je všechno v jednom nekonečném dolovacím seznamu.

Mezi nejčastější výtky patří:

nepřehledné rozhraní, které ztěžuje hledání konkrétních fotografií

zmatek z nadbytečných automaticky generovaných alb a sbírek

fotky a videa nejsou ve výchozím nastavení v režimu na celou obrazovku

zmizely nejčastěji používané karty Knihovna a Alba

místo jednoduché organizace fotek přílišný důraz na AI funkce

oddálené náhledy fotek, není poznat, co je na nich zachyceno

nefunkční vyhledávání mezi fotkami

Proč měnit něco na tom, co funguje? U Applu vypadá změna aplikace Fotky spíše na to, že potřeboval někde v systému iOS ukázat další využití umělé inteligence, a tak to padlo právě na aplikaci Fotky. Už při beta testování iOS 18 se Apple potýkal s negativní zpětnou vazbou, na kterou průběžně reagoval a zřejmě ještě bude muset reagovat. Např. zrušil funkci Carousel, která zobrazovala „fotky dne“ nebo vrátil zpět podporu gesta pinch-zoom. Ale tyto změny (evidentně) stále nestačí.

Pokud máte i vy problém s aplikací Fotky, musíme vás zklamat – k předchozímu designu se už nevrátíte. Ovšem přesto můžete něco udělat. Odrolujte až na konec aplikace Fotky a stiskněte tlačítko „Přizpůsobit a seřadit“. Zde se můžete jednotlivé položky přesunout, jak se vám zlíbí, nebo je kompletně vypnout. Je zde spousta automaticky generovaných položek, které jen duplikují fotografie a zabírají místo, např. významné fotografie, návrhy tapet nebo Poslední dny. Současně si můžete vypnout i zbytečně velkou náhledovou fotografii u alb nebo změnit řazení fotek.

Zvykli jste si na novou podobu aplikace Fotky v iPhonech nebo byste se nejraději vrátili k její dřívější verzi?

Zdroj: Macrumors, Mashable