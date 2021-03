Apple garantuje vodotěsnost iPhonů do 6 metrů. V jaké hloubce se utopí?

Apple iPhony 12, 12 mini, 12 Pro a 12 Pro Plus mají udávanou voděodolnost podle specifikace IP68. Vydrží 30 minut v hloubce 6 m a v laboratorních podmínkách to jistě platí, ale co praxe? To vyzkoušeli redaktoři magazínu CNET.

Ve spolupráci s Mission Robotics použili podvodní dron Theseus, který se může ponořit až do 300m. Spolu s iPhonem 12 jej vzali k jezeru Tahoe na hranici států Kalifornie a Nevady a pustili se do testování. První ponor měl jen ověřit tvrzení Applu, takže telefon pobyl v 6m hloubce předepsaných 30 minut. Po usušení vše fungovalo korektně, jen reproduktory vydávaly tlumený zvuk, protože v nich byly zbytky vody.



30 minut v hloubce 6 m vydrží všechny modely iPhonu 12.

Druhý pokus už byl odvážnější, iPhone putoval do 20m hloubky, kde byla teplota 10 °C a pobyl zde dokonce 40 minut. Ani teď telefon nejevil známky poškození. Problémy se však projevily po delší době...

Po 72 hodin byl iPhone v klidu, aby dostatečně vyschl. Pak ale prohlídka odhalila zamlžené objektivy fotoaparátů – jak dvou zadních, tak selfie. Když pak iPhone připojili k nabíječce, objevila se nepříjemná diagnostická hláška. I když byla diagnostika provedena, i když byl iPhone připojen k MacBooku, nedalo se dostat do normálního prostředí systému a s telefonem běžně pracovat.

Do iPhonu se tedy přece jen nějaká ta vlhkost dostala a viditelně spáchala neplechu. Tu odhalí až v servisu. Apple u voděodolnosti svých zařízení navíc udává: Odolnost proti polití, vodě a prachu není trvalá a může se v důsledku normálního opotřebení postupem času snížit. Nepokoušejte se nabíjet mokrý iPhone. Poškození tekutinou není kryté zárukou. Co dělat, když se iPhone namočí, najdete na stránkách podpory Applu.