Apple hledá cesty, jak vylepšit Face ID a schovat ho pod displej. Cestou může být i „metapovrch”

Už tomu bude pět let, co Apple světu přinesl první iPhony s Face ID, které u jeho telefonů kompletně nahradilo čtečku otisků prstů Touch ID. Od té doby konkurence přišla s průstřely v displeji nebo podobné senzory vměstnala pod povrch displeje. Apple na druhou stranu nezměnil prakticky nic. S iPhony 13 jen výřez nepatrně zmenšil a s iOS 16 umožnil senzor konečně využívat i v režimu na šířku.



Apple zkoumá možnost využití metapovrchů u čelní True Depth kamerky

Větší změny se ale chystají s iPhony 14 Pro, kde by mělo dojít na přechod z výřezu na průstřel, nicméně Apple pracuje na tom, jak zbavit jakýchkoliv otvorů. V novém patentu popisuje využití displeje s dvěma vrstvami pixel, které dovolí integraci Truedepth kamerky přímo do displeje.

Změny se ale možná chystají i v samotné technologii TrueDepth kamerky. Ta nyní využívá systém čoček, které ozáří obličej uživatele spoustou světelných bodů na základě pak vyhodnocuje tvar obličeje. Nyní však uvažuje o využití metapovrchů. O těch už jsme se v minulosti bavili jako možné budoucnosti fotoaparátů v telefonech protože mají potenciál nahradit tradiční čočky.

Tento povrch je totiž specifický tím, že obsahuje velké množství drubných válečků, které dokáží propouštět světlo, a to i různým směrem. Využitím metameriáu by tak Apple mohl z jednoho světelného zdroje vytvořit hned celou mapu těchto světelných bodů. To by zjednodušilo celý systém kamerky a možná by to pomohlo i v miniaturizaci samotného senzoru. To kdy a zda nové technologie Apple využije zatím nevíme, ale rozhodně by posunuly systém skenování u této Face ID zase o kus dál.

Hlavní novinka v iOS 16:

Zdroj: Patently Apple