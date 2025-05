Apple hledá nápady, do týmu přichází kreativní ředitel z firmy Nothing. Bude iPhone s LEDkami?

Přestup kreativního ředitele pro software Mladena M. Hoysse z firmy Nothing do designového týmu Applu rozvířil poklidné vlny technologického světa. Hoyss byl klíčovou postavou při formování Nothing OS, který si získal pozornost svým čistým, minimalistickým přístupem a důrazem na účelný design, tedy přesně tím, čím se dříve vyznačoval iOS.

Jeho nové angažmá vyvolalo otázky, zda se gigant z Cupertina bude inspirovat u mladšího konkurenta, nebo jestli jen posiluje svůj tým o špičkové talenty. Hoyssova přesná role v Applu zatím nebyla veřejně specifikována, pouze se ví, že bude součástí „designového týmu“.

Nothing si pod vedením Carla Peie od začátku zakládá na výrazném designu a budování komunity. Jejich produkty, jako telefony s průhlednými zády a svítícími LED, nejsou jen estetickým výstřelkem – mají za cíl zviditelnit technologii a zároveň zjednodušit uživatelské rozhraní. Nothing zároveň sází na svou komunitu – skrze tzv. Community Edition Projects přímo zapojuje uživatele do vývoje telefonů.

Vydá se iOS cestou Nothing OS?

Minimalismus v softwaru Nothing OS jde ruku v ruce s filozofií „méně, ale lépe“, což v době zahlcení funkcemi a vizuálním šumem oslovuje mnohé uživatele. Mimo jiné i díky tomu se Nothing z outsidera stal respektovaným hráčem. V době, kdy se z telefonů stávají složité stroje plné AI, je osvěžující potkat značku, která místo „více funkcí“ nabízí „méně stresu“. Sám Hoyss razil filozofii, že domovské obrazovky nemají být „jen stránkami s firemními logy.“

Zdroj videa: Nothing

Apple proti tomu dlouhodobě sází na evoluci svého ekosystému – propojení hardwaru, softwaru a služeb do jednoho funkčního celku. V poslední době se však snaží reagovat na poptávku po větších možnostech personalizace a otevřenosti, což je patrné v novinkách uvedených v rámci aktuálního iOS 18.

Uživatelé v něm mohou svobodněji upravovat domovskou obrazovku, přidávat widgety, používat inovované ovládací centrum a využívat nové funkce založené na umělé inteligenci. Apple těmito kroky ukazuje, že i zavedený lídr musí umět reagovat na trendy, které do popředí přináší menší hráči jako zmíněný Nothing. Přesto je mu v posledních letech často vyčítána přeplácanost a slabší invence.

Carl Pei si rýpl do Tima Cooka

Hoyssův příchod do Applu může znamenat nejen posílení týmu, ale i potenciální posun v designové filozofii. Zásadní roli by mohl sehrát jeho přístup, kde funkce slouží člověku a ne naopak. Zároveň je to pro Nothing důkaz, že jejich filozofie rezonuje i u největších hráčů a že dokážou ovlivnit směřování celého odvětví.

„Gratuluju, kámo, jsem na tebe pyšný!“ napsal na sociální síti X (dříve Twitter) zakladatel a generální ředitel Carl Pei. Současně s tím nevynechal příležitost rýpnout si do svého protějšku: „Time Cooku, dej vědět, jestli budeš potřebovat s produkty ještě s něčím pomoct.“

Je to určitě chytrý tah

Z hlediska strategického jde nesporně o chytrý tah. Apple nejenže posiluje svůj tým špičkovým designérem, ale zároveň (možná nevědomky) oslabuje konkurenta, který ho mohl začít ohrožovat. Nothing se totiž netají ambicemi: letos chystá první skutečný vlajkový telefon za cenu, která ho staví proti iPhonu.

„Kreativní vedení“ v dnešní době neznamená jen mít nejhezčí telefon. Jde o schopnost předvídat potřeby uživatelů, vytvářet intuitivní prostředí a přinášet inovace, které dávají smysl. Zatímco Apple staví na silném ekosystému a postupných vylepšeních, Nothing sází na odvahu, komunitu a ochotu experimentovat. Obě strategie mají své místo a navzájem se inspirují i vymezují.

Dynamika mezi Applem a Nothing je ukázkou toho, jak se v technologickém průmyslu prolínají inspirace, inovace i zdravá rivalita. Přestup Hoysse je jen jedním dílkem v mozaice, kde se kreativita přelévá mezi hráči a posouvá celý obor vpřed. Pro uživatele to může znamenat pestřejší nabídku a naději, že technologie budou nejen výkonnější, ale i přívětivější, jednodušší a přizpůsobenější člověku.