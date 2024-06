Apple Intelligence očima applisty. Na papíře zajímavá, ale jen v angličtině to u nás bude mít těžké

V rámci konference Apple WWDC24 jsme se konečně dočkali představení AI od Applu, přičemž zkratka AI zde, na rozdíl od ostatních, znamená Apple Intelligence. Co přináší a má nějaké výhody proti ostatním? V tomto článku se na to podívám z pohledu letitého uživatele produktů Apple, který navíc měl tu čest být na samotném představení osobně.



Apple Intelligence umí generovat texty, navrhovat vhodné chytré odpovědi, nebo na základě přijatých mailů dle textu rozpoznat a rozkategorizovat e-maily. Musí být ale v angličtině.

Předně je třeba začít tím, co je na řešení od Applu jiné a v čem bude právě pro uživatele jablečných zařízení přidaná hodnota - vysokou bezpečností. Apple totiž zkombinoval několik způsobů, jak AI na zařízení používá. Ta nejzásadnější je „on-device“ varianta pro ty základní úlohy, kdy se veškeré úlohy zpracovávají lokálně na zařízení. Neumí toho přitom málo - úpravy textů, jednoduché pokyny Siri nebo některé úpravy fotek jako je třeba vymazání objektů ze scény.

Pro ty náročnější úkoly pak využívá tzv. Private Cloud computing, kdy Apple odesílá jen to nejnutnější, navíc anonymizovaná data na vlastní servery postavené na vlastních procesorech Apple Sillicon. Zde se k ověřování používá pokročilá kryptografie. Kód navíc podléhá auditu a mohou do něj nahlédnout třetí strany, aby bylo zajištěno, že žádná data nemohou být zneužita. Právě tato bezpečnost má pro mne a většinu Apple uživatelů asi nejvyšší přidanou hodnotu.

A co vlastně Apple Intelligence umí? Pro mne a mnohé uživatele budou mít velký přínos práce s textem. AI umí vytvořit text, případně ho upravit či přegenerovat dle požadavků a nechybí dokonce ani sumarizace dlouhých textů. To se bude rozhodně hodit, ale je třeba podotknout, že nejde o nic, co by konkurence už dávno neuměla. Zásadní je ale integrace napříč aplikacemi, takže nemusíte přeskakovat do konkrétní aplikace, ale pracovat textem můžete přímo v Poznámkách, Emailu či dalších aplikacích. Stejně navíc funguje i v rámci dalších zařízení ekosystému – v iPadu i Macu.

Zná vás i kontext

Apple Intelligence je propojená se Siri, což je velká výhoda. Nyní dokáže porozumět daleko náročnějším pokynům, udržet jejich kontext a vykonat požadovanou činnost. Výhodou je i to, že díky on-device výpočtům si může dovolit pracovat s mnohem citlivějšími daty, které se ukládají pouze na zařízení. Apple Inteligence tak má možnost vás lépe poznat a na základě toho dodat lepší výsledky. Přitom bez ústupků v bezpečnosti. Díky zmíněnému udržení kontextu, pak dokáže plynule navázat na předchozí informace bez nutnosti vysvětlovat, o čem je právě řeč.



Apple Intelligence se bude hodit pro generování obrázků, zejména těch personalizovaných.

Chytlavým prvkem podle mě bude generování obrázků. To už také konkurence dávno nabízí, a otázkou bude, jak kvalitní obrázky vlastně budou. Na keynote vypadaly obrázky hodně kreslené až umělecké, což nemusí být vždy žádoucí, ale jejich kvality si ověříme, až budeme mít AI k dispozici. Plusem je za mě ale opět integrace přímo do konkrétních aplikací. Například, když si dělám poznámky nebo píši v Pages, je šikovné mít možnost do textu rovnou vygenerovat ilustrativní obrázek bez toho, aniž bych musel něco hledat na webu či přepínat aplikace

Paradoxně nejoblíbenějším podle mne budou tzv. Genmoji. Lidé milují vtipné obrázky, což potvrdil i úspěch Animoji v minulosti. Možnost si snadno vytvářet reakční obrázky přímo na míru jde ale o krok dál, a většina si to rychle zamiluje. Navíc tím, že AI rozpozná kontext, pracuje lokálně a zná třeba i fotky vás i vašich kontaktů, dokáže navrhnout samolepky třeba s podobiznou vás nebo přátel, což je dělá ještě atraktivnějšími. Tato funkce bude navíc dostupná, jak v rámci iMessage, tak v podobě samostatné aplikace Image PlayGround.

Podpora zůstala za očekáváním

Největším zklamáním pro mě ale je omezení z pohledu jazyka. Zatímco u jiných jazykových modelů jsme zvyklí na podporu češtiny, zde si musíme zatím vystačit pouze s angličtinou. Kvůli tomu tak bude pro mnohé z nás v mnohém (zejména v práci s textem) zatím nepoužitelná. Pro začátek se tak chytnou alespoň obrázkové funkce. Jenže to je trochu málo...



Apple Intelligence je kvůli on-device přístupu náročnější na výkon. Toto je seznam podporovaných zařízení.

Druhým omezením je, že jde stále pouze o betu. Ještě zdaleka není hotovo, a AI se do systémů iOS, iPadOS a macOS dostane až na podzim, a to stále v betě. Na plnou verzi si tak počkáme ještě dlouhé měsíce, a to je škoda. Samozřejmostí jsou, bohužel, vysoké nároky na výkon, a tak je nutné mít telefon minimálně s čipem Apple A17 Pro či libovolný Mac či iPad s čipem M1 nebo vyšším.

Skvělé pro USA, zbytek světa zachrání ChatGPT

Apple si je dobře vědom, že s vlastní AI ho čeká stále dlouhá cesta a zejména jazykové omezení by jej v očích konkurence hodně znevýhodnilo. A právě zde vstupuje do hry spolupráce s OpenAI a jejím ChatGPT-4o. Ta je totiž do Apple Intelligence plně integrovaná a pomůže vám přesně s tím, kde vlastní síly Applu nestačí. Nebude přitom nutné mít žádný účet ani předplatné. Použít půjde rovněž napříč systémem, jen s rozdílem, že vás zařízení vždy upozorní, že v tomto případě dochází k předávání dat třetí straně - OpenAI.



ChatGPT je plně integrováno do systému a nepotřebuje žádný účet. Vhodné je pro situace, kde nestačí AI od Applu nebo když potřebujete využít jiný jazyk, než angličtinu.

Apple představil vskutku schopnou a zároveň bezpečnou AI, která toho na rozdíl od mnohých dokáže spoustu vyřešit lokálně přímo v zařízení. Tím se ukazuje výhoda v Applu s letitou výrobou vlastních čipů na míru. Celkově mám ale pocit, že AI ještě není zcela dotažená a Apple spíš tlačil čas, což dokazuje i označení, že se jedná pouze o betu Apple Intelligence, nikoliv hotovou verzi.

To však elegantně vyřešil integrací ChatGPT, které skvěle poslouží všem a mezitím má Apple čas představené novinky vylepšit a hlavně rozšířit podporu jazyků. Navíc má výhodu v integraci do vlastních aplikací, obří masu uživatelů Apple zařízení. Každý měsíc ve světě umělé inteligence může znamenat obří skoky, takže našlápnuto má pro začátek skvěle. Bude však záležet na tom, kam povedou další kroky.

Apple Intelligence představená v 5 minutách: