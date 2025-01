Apple Intelligence zabírá téměř 2× více paměti než dřív. Jestli to tak půjde dál, 128GB úložiště nemusí stačit

Úložiště v telefonech se neustále zvětšují, u některých značek je však tento trend vidět pomaleji než u jiných. Třeba proto, že u svých modelů stále začínají na relativně malých kapacitách. Zatímco čínské značky v posledních letech základní kapacitu úložiště často posunuly minimálně o krok kupředu (256 nebo 512 GB), Samsung, Google nebo Apple stále začínají metě 128 GB. A to je kapacita, která, např. pro budoucí využití Apple Intelligence, nemusí stačit.



Umělá inteligence jen mezi dvěma verzemi systému iOS 18 zvýšila svou paměťovou náročnost ze 4 na 7 GB. Pokud to tak půjde dále, základní 128GB paměť u iPhonů už nemusí stačit

Když Apple uvedl svou umělou inteligenci v iOS 18.1, v interní paměti iPhonů zabírala 4 GB. S aktuální řadou nástrojů v iOS 18.2 (a Apple je s vlastním AI řešením spíše na začátku) narostla už na 7 GB. A kdyby dále rostla podobným tempem, v budoucnu by 128GB úložiště v iPhonech nemuselo stačit. V případě základního 128GB iPhonu tak doslova ze dne na den AI zabírá 5,5 % úložiště namísto tří procent. A než AI od Applu v dubnu dorazí do Evropy, může po dalších updatech zabírat ještě větší místo v paměti iPhonu.

Ano, zatím to u základních paměťových variant iPhonů není nic neřešitelného, ale pokud paměťová náročnost poroste podobným tempem dále, je na čase, aby u všech iPhonů začínal Apple na metě 256 GB.

Rostoucí nároky umělé inteligence

Apple se totiž ohání tím, že většina jeho AI poběží přímo na zařízení, čemuž se už přizpůsobily i operační paměti iPhonů (nárust na 8 GB), na potřebné úložiště však zřejmě nikdo nemyslel. I aktuální řada iPhone 16 tak (mimo modelu Pro Max) startuje na metě 128 GB, což může být pro „dobu umělé inteligence v mobilu“ prostě málo. Samsung s Applem, jakoby se u pamětí telefonů zasekli v roce 2019.

Ano, nabídnou u topmodelů až 1TB úložiště, ale za tučný příplatek. A asi není těžké dovtípit se, proč na trhu stále nabízejí 128GB varianty. Je to primárně kvůli co nejnižší ceny základního modelu, ovšem stačí pár náročnějších her, natáčení videí ve 4K, a velmi brzy může hrozit, že vám v iPhonu dojde volné místo. Samsung u Galaxy AI její velikost v telefonu neuvádí, přesto je jasné, že i Galaxy AI bude potřebovat část volné paměti telefonu, a pokud bude zaplněná až po okraj, nemusí fungovat tak, jak dříve.

Když už není tlak ze strany zákazníků, čeká i Samsung a Apple nevyhnutelné – zvýšit minimální základní kapacitu všech svých telefonů, které využívají umělou inteligenci, na 256 GB. Podle nás je to jen otázkou času. Minimálně u připravovaného základního Samsungu Galaxy S25 se však opět skloňuje kapacita 128 GB. A to už šestým rokem po sobě. Jak na tom letos budou iPhony 17?

