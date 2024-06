Apple Intelligence, zrcadlení a ovládání iPhonů na dálku letos v EU fungovat nebude. Na vině je přísná regulace

O umělé inteligenci od Applu už se toho napsalo opravdu hodně. Pravdou však je, že u letošních iPhonů v Evropě může kompletně chybět. Apple oznámil, že kvůli regulačním pravidlům je velmi pravděpodobné, že se s Apple Intelligence letos v EU ještě nesetkáme. A navrch přidal dvě další služby, jejichž letošní funkčnost v Evropě je krajně nejistá.



Apple Intelligence vypadá na papíře skvěle, jenže Apple ve svém vyjádření potvrdil, že ji letos nebude schopen nabídnout evropským uživatelům. Problémem jsou pravidla DMA

Apple vydal pro zahraniční média hned několik prohlášení, a jedno z nich, pro web Financial Times, je i dostatečně konkrétní: „Díky regulačním nejistotám, které přináší pravidla Digital Markets Act, nevěříme, že budeme schopni vydat pro uživatelé v EU tyto nové funkce – iPhone Mirroring, SharePlay Screen Sharing a Apple Intelligence“. V tuto chvíli sice není jasné, jak konkrétně výše popsané služby narušují pravidla DMA, pokud však funkce nebudou k dispozici v Evropě, bavíme o stovkách milionů uživatelů iPhonů, kteří si nebudou moci vychutnat nejnovější softwarové vychytávky.

Podle vyjádření Applu pro web The Verge hledá Apple společně s Evropskou komisí řešení, které by umožnilo výše zmíněné funkce dostat do EU, aniž by to narušilo bezpečnost uživatelů. Z dalších reakcí však vyplývá, že pokud Apple problémy vyřeší, letos to určitě nebude. A to je voda na mlýn zejména Samsungu, který v červenci chystá záplavu hardwarových novinek, k nimž by se mohly přidat i nové funkce umělé inteligence Galaxy AI. Ta od Applu bude v iOS 18 stále v betaverzi a v Evropě bude (minimálně letos) chybět.

