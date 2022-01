Apple iOS 15.4 přinese velké novinky. Těšte se na Face ID i s rouškou, integraci covid pasů a mnoho dalšího

Nic revolučního však nečekejte. Skenování stále probíhá i s celým obličejem, jen v nastavení bude možné aktivovat možnost odemykání i s jeho zakrytou částí. Systém se bude v tomto případě zaměřovat zejména na identifikaci podle očí. Otázkou však bude úroveň bezpečnosti. Přesto ale bude možné toto skenování využít jak na odemykání telefonu, tak pro přístup do aplikací či potvrzování plateb.

Apple v uplynulých dnech vydal verzi iOS 15.3, která moc novinek nepřinesla, což vzhledem k době, kterou její uvolnění zabralo, poměrně překvapí. Spolu s touto verzí však pro vývojáře vydal i betu následující verze iOS 15.4, která bude naopak zřejmě plná velkých novinek. Dočkat bychom se mohli už za několik týdnů. A co tedy už vývojáři z bety všechno vyčetli?

Evropský Covid Pass v Apple Wallet

Je tomu pár týdnů, co obyvatelé USA získali u iPhonů možnost nahrát svůj průkaz o očkování proti covid-19, tzv. Covid Pass, přímo do aplikace Apple Wallet. Nyní to vypadá, že s iOS 15.4 se dočkají také státy Evropské unie.



S iOS 15.4 už bude možné místo Tečky využívat i řešení od Applu (obr. MacRumors)

Proces nahrání má být naprosto intuitivní. Stačí jen klasickou aplikací fotoaparátu naskenovat QR kód obdrženého certifikátu platného v EU, systém jej sám rozpozná a nabídne jeho nahrání do Apple Wallet. Po otevření aplikace pak bude mít stejnou podobu jako jiné uložené lístky, letenky či populární česká covid-19 infokarta.

Na první pohled budou vidět klíčové informace, jako je QR kód, datum očkování, jeho platnost a také název vakcíny. Po rozkliknutí pak v aplikaci najdete další důležité informace. Ačkoli oficiální seznam podporovaných zemí zatím zveřejněn nebyl, vzhledem k univerzálnímu řešení pro celou EU je velmi pravděpodobné, že bude dostupná i v České republice. Na novinku i se screeny upozornil na Twitteru uživatel Federico Viticci.