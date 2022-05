Apple iOS 16 je doslova za dveřmi. Systém libuje alternativní způsoby ovládání a nové aplikace

Do vývojářské konference Apple WWDC už zbývá pouze pár týdnů a internet se už plní úniky a spekulacemi novinek z chystaných operačních systémů. Mezi jednu z hlavních novinek bude patřit mobilní operační systém iOS 16. O chystaných novinkách se spekuluje už delší dobu, ale až nyní vyplývají na povrch některé další informace.



Takto by například mohl vypadat systém iOS 16 (obr.: LeaksApplePro)

Mark Gurman z Agentury Bloomberg, který se v minulosti mnohokrát osvědčil jako jeden ze spolehlivých zdrojů, tvrdí, že iOS 16 přinese nové způsoby interakce s obsahem. To by možná mohlo potvrzovat spekulace o nových typech widgetů, které by měly být více interaktivní. Mělo by být možné do nich umisťovat i ovládací prvky jako je změna hlasitosti, jasu a dalších záležitostí, které půjde přímo uvnitř widgetu regulovat.

Gurman dále tvrdí, ať s verzí iOS 16 nepočítáme s nějakým redesignem. Systém pojede spíše v zajetých kolejích z loňského roku. Vypadá to ale, že si Apple zřejmě do systému přichystal některé nové aplikace. Dočkat se prý máme také výrazně vylepšených notifikací. Server 9To5Mac objevil, že se „jablečný gigant“ ještě více zaměří na režimy soustředění, které loni představil. I zde by měly být vidět některé výrazné novinky.

Kromě zmíněných nových aplikací dojde oživení těch stávajících. Dalších funkcí se má dočkat například aplikace Zdraví. Ta by, dle serveru MacRumors, měla přinést další nástroje pro lepší analýzu spánku, popř. se více zaměří na léky. Uživatel by měl být schopen pobírané léky naskenovat přímo do aplikace. Novinek bude určitě mnohem více, přesné detaily se dozvíme už 6. června na konferenci Apple WWDC.

Jak funguje režim soustředění na iOS:

Zdroj Apple Insider