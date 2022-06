Apple iOS 16 přináší mnoho novinek. Nejvíc změn se událo na zamykací obrazovce a v iMessage

Apple na vývojářské konferenci WWDC22 představil očekávaný systém iOS 16 pro iPhony. Ten se dočkal poměrně výrazných designových změn, a to zejména u zamykací obrazovky, která je kompletně přepracovaná. Po vzoru ciferníků z Apple Watch se i zamykací obrazovka telefonu dočkala modulárního rozdělení.

Samostatně tak můžete upravovat jak samotnou tapetu, tak čas s datumem a nové je i pole pro rychlé widgety. Připnout si sem můžete například kroužky pohybové aktivity, události aktuálního dne, budík a mnoho dalšího. Co se zmíněného času týče, tak zde máte spoustu fontů, které můžete zkombinovat s různými barvami.

Přizpůsobte si zamykací obrazovku

Novinkou je i to, že můžete mít naráz vytvořených hned několik zamykacích obrazovek v mnoha stylech od tradičního po astronomickou, emoji, či obrazovku doplněnou z fotografií z galerie, podobně jako to funguje u ciferníků u Apple Watch. Změněno zde bylo i zobrazení notifikací. Ty se zobrazují v sadě ve spodní části, kde je můžete třídit. Do spodní části můžete připínat i tzv. živé aktivity, tedy okna s pohyblivým obsahem. To se hodí například pro hudební přehrávač nebo sledování aktuálních výsledků sportovního zápasu.



Zamykací obrazovku iOS 16 si můžete bohatě přizpůsobit. Nové je i zobrazení notifikací

Zmíněné zamykací obrazovky lze kombinovat i s Focus režimy. Můžete tak mít jiné zamykací obrazovky pro práci či na doma. Režimy soustředění se dočkaly i vlastních filtrů v aplikacích. Například v pracovním módu vám vyfiltruje jen ty e-maily v aplikaci Mail nebo otevřené záložky v Safari, které chcete vidět při práci.

Významné novinky se dočkaly také Fotky, které dostaly úplně novou sdílenou knihovnu fotografií. Sdílení už fungovalo i dříve, ale nyní se album synchronizuje se všemi členy, přičemž můžete blíže specifikovat, kdo má jaká práva a kdy nebo kde může fotky přispívat. Sdílená galerie dokonce dostala svůj přepínač i do aplikace fotoaparátu, kdy si můžete vybrat, zda chcete fotit do své soukromé galerie nebo pořízený snímek rovnou nasdílet ostatním.

Do popředí se zde dostává i umělá inteligence. Například u vyfocených snímků lze rychle označit a objekt v popředí scény a systém automaticky odstraní jeho pozadí a můžete jej snadno poslat přátelům. K již nabízenému označování textů na fotkách nově přibyla možnost označovat text i ve videu a nechybí ani rychlé akce jako rychlý překlad cizí řeči či konverze měn, pokud na snímku uvidíte cenu cizí měně. Bohužel tyto novinky nefungují v češtině. To samé bohužel můžeme říci i o vylepšeném diktování, kdy lze hlasem text i editovat.

Nejoblíbenější smartphony od Applu

Další oblíbené iPhony

Lepší komunikace i sdílení

Zprávy iMessage letos dohání resty, které Apple uživatelům už dlouho dluží. Konečně tak je možné editovat již odeslané zprávy, případně je po odeslání smazat. Již přečtené zprávy si navíc můžete přepnout jako nepřečtené, abyste si je mohli v klidu přečíst později. Zprávy navíc konečně nabídnou i podporu SharePlay pro společné sledování obsahu s těmi, se kterými si zrovna píšete.



S iOS 16 budou mít rodiče zjednodušenou správu obsahu u zařízení svých dětí.

Co se sdílení týče, tak s iOS 16 si přijdou na své i rodiče. Přichází zde totiž konečně pokročilá správa rodiny, kdy můžete do rodiny přidat všechny své potomky a pak na základě jejich věku automatizovat různá pravidla pro omezení obsahu, ale i třeba doby, jakou mohou trávit na telefonu u různých aktivit. Rodiče potěší i zjednodušené nastavení nového zařízení. Pokud už máte pravidla pro děti nastavená u svého účtu, po prvním spuštění se na pár kliknutí a výběru dítěte aplikují i na nové zařízení

Nový operační systém umožní příchod také kompletně redesignovaného prostředí CarPlay pro Auta. To je nyní přizpůsobeno pro libovolně velké displeje a plně integruje i systémové prvky automobilu jako je rychlost, spotřeba, otáčky motoru či nastavení klimatizace. Samozřejmostí jsou vylepšené mapy s působivou grafikou i detailní navigací, která bude dostupná i v samostatné aplikaci. Nové CarPlay uživateli dovolí na plochu připnout například kalendář přehrávač a mnoho dalšího. Na nové CarPlay si však uživatelé počkají až na příští rok.



CarPlay dostane od iOS 16 úplně novou grafiku, která bude škálovatelná dle zobrazovací plochy daného automobilu.

Šikovnou funkcí je také užší propojení s hodinkami Apple Watch, které dokonce umožní zrcadlit obsah obrazovky z hodinek přímo na telefon. Hodinky přes telefon dokonce půjde na dálku ovládat, a to jak dotykem na displeji iPhonu, tak hlasem.

Rozloučení se staršími iPhony

Kompletního redesignu se zde dočkala aplikace Domov pro sledování zařízení chytré domácnosti. Nyní vypadá moderněji a má i praktické členění. Novinkou je i podpora zobrazení čtyř kamer v jednom okně pro rychlé kontrolování domu. Novinky čekají i aplikaci zdraví, která nyní umí sledovat léky, které uživatel užívá a připomene mu si vzít další dávku. Sportovci pak ocení, že aplikace Cvičení, která dosud byla na iOS dostupná jen při používání Apple Watch bude nyní k dispozici dostupná úplně pro každého a dovolí agregovat sportovní aktivity i z jiných aplikací.



S příchodem iOS 16 skončí podpora iPhonů 6s (Plus) a 7 (Plus)

Nechybí ani novinky stran bezpečnosti. Počínaje iOS 16 přichází Apple s novým způsobem přihlašování, který úplně vypouští hesla. Přihlašovat se budete přímo samotným šifrovacím klíčem v zařízením, který jen ověříte například přes Face ID. Tou hlavní změnou je, že půjde o meziplatformní standard. Takže svůj iPhone budete v budoucnu moci použít k ověřování i u zařízení s Androidem či Windows. Klíč se navíc uloží do vaší klíčenky v rámci Apple ID a synchronizuje s ostatními zařízeními, takže nemusíte mít strach, kdybyste telefon náhodou ztratili.

Operační systém iOS 16 bude je již dnes k dispozici v betě pro vývojáře, přičemž už v červenci se uživatelé mohou těšit v červenci. Finální verze pak bude k dispozici tradičně na podzim, pravděpodobně opět i s novými iPhony. Zde se dostáváme k nevýhodě nového systému. Pro jeho nainstalování totiž bude potřeba minimálně iPhone 8 / 8 Plus a novější. Majitelé iPhonů řady 6s a 7 tak zůstanou odkázáni na aktuální iOS 15. V případě „sedmičky” tak skončily systémové aktualizace po šesti letech, což je i tak pro Apple velmi dobrá vizitka.

Takto vypadá personalizovaný lock screen v iOS 16: