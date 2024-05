Apple iPad Pro spojil dva OLED displeje dohromady a výkon doplnil zcela novým procesorem M4

Apple na své netradiční květnové keynote představil nové iPady Pro a Air, které aktualizují a hlavně velikostně sjednocují jeho portfolio. Řada Pro překvapí inovativním displejem a zcela novým procesorem. Modely Pro se rozrostly na dvě velikosti.

iPady Pro: čip M4 a dva OLED panely v jednom

Vzhledově na první pohled vypadají podobně, ale změnilo se toho mnoho, zejména velikost. Nově tablety přichází v úhlopříčkách 11 a 13". Ten větší tedy nabízí zatím největší displej, jaký jsme kdy u iPadu viděli. Tablety jsou vyrobeny z hliníku, ale mají výrazně tenčí tělo, konkrétně 5,1 a 5,3 mm v případě 11" modelu. Apple tak dokonce tvrdí, že jde o jeho nejtenčí produkt vůbec. Tablety jsou také výrazně lehčí, u většího modelu dokonce o více než 100 gramů, takže budou lépe přenosnější.



Designově se iPad Pro změnil hlavně svou tloušťkou. Je tenký pouhých 5,1 respektive 5,3 mm u menší varianty.

Hlavní změnou jsou ale již zmíněné displeje. Apple zde poprvé použil displej zvaný Tandem OLED, který spojuje světlo z dvou OLED panelů spojených do tzv. tandemu. Tento typ panelu navíc dostaly obě velikosti tabletu. Těšit se zde může na vysoké rozlišení 2420 × 1668 pixelů respektive 2752 × 2064 v případě většího modelu. Apple jej marketingově nazývá Ultra Retina XDR.



Tandem OLED displej kombinuje vždy dva OLED panely a využívá jejich společné světlo pro dosažení co nejvyššího jasu.

Mnohem zásadnější je však jeho vysoký jas. Ten je totiž v maximu až 1600 nitů v případě HDR, ale nově i 1000 nitů u klasického obsahu. Toho je dosaženo právě jen díky spojení dvou OLED panelů. Samozřejmostí je funkce ProMotion zajišťující 120Hz obnovovací frekvenci pro plynulý obraz. Novinkou zde je, že Apple dovolí iPad Pro zakoupit s volitelným sklíčkem s nano texturou pro snížení odlesků a lepší čitelnost.



Volitelně lze iPad Pro koupit se sklem s nano texturou pro eliminaci odlesků.

Jak už jsme u iPadů Pro zvyklí, těšit se můžeme na extrémní výkon. Zde Apple nezklamal a poprvé v nových tabletech ukázal zcela nový čip Apple M4. Ten má nově 9 CPU jader, 10-jádrové GPU a samozřejmě i 16 jader Neural Engine pro výpočty spojené se strojovým učením a AI. Čip má pasivní grafitové chlazení, ale perličkou je, že si k odvodu tepla Apple dopomohl i samotným logem nakousnutého jablka na zádech, které je nově měděné.

Firma čip při představení záměrně srovnávala s předminulým čipem M2, proti kterému má o polovinu výkonnější CPU a 4× rychlejší renderování 3D grafiky, což se bude při práci rozhodně hodit. Pro stejný výkon si přitom nový čip vystačí pouze s polovinou energetického příkonu, což reprezentuje to, jak je efektivní.

Díky čipu M4 je iPad Pro plnohodnotným pracovním nástrojem s vysokým výkonem. Nově s podporou RayTracingu. Připojit jej můžete i k externímu monitoru díky Thunderbolt 4.

Poprvé se do iPadu dostává také podpora RayTracingu a funkce Dynamic Cashing pro dynamické alokování paměti. IPad Pro je tak plnohodnotný pracovní nástroj, který zvládne zpracovat naráz až 5 streamů videa ve 4K ProRes formátu. IPad Pro dále nabízí až 16 GB RAM a až 2TB úložiště.



Kvůli podpoře Tandem OLED displeje Apple použil zcela nový čip Apple M4, který opět posouvá výkon ještě dál.

Paměť se navíc může chlubit vynikající propustností až 120 GB/s. Apple je známý tím, že neudává kapacity baterií, ale co se týče uváděné výdrže, tak by měla být totožná jako u předchůdce, tedy až 10 hodin sledování videa či 9 hodin prohlížení webu, a to u obou velikostí. Zde se bude hodit zejména čtveřice repráčků.

Zcela nová tužka i klávesnice

Sympatickou změnou je také přesunutí Face ID a čelní kamerky na delší stranu, což je mnohem přirozenější při používání v režimu na šířku. Kamerka nabízí 12Mpx rozlišení a funkci Center Stage pro centrování obrazu. Rozlišení 12Mpx má i zadní kamerka, která je navíc doplněná o Lidar. Překvapivě ale Apple zcela odstranil sekundární ultraširoký fotoaparát. Na zádech tabletu opět najdeme také Smart Connector pro připojení klávesnice. Na boční straně pak Apple opět ponechal magnetické uchycení pro tužku Apple Pencil, kde se i nabíjí.



Apple Pencil Pro nabízí více funkcí, nová gesta. Prodává se samostatně za 3 790 Kč. Připojit jej můžete k novým iPadům Pro, ale i Air s M2 čipem.

Samotná tužka je ale zcela nová. Jmenuje se Apple Pencil Pro a dostala nové vychytávky jako funkce stlačení pro vyvolání palety štětců či další možnosti. Tužka nabízí nově haptickou odezvu a je vybavena gyroskopem pro přesnější orientaci tužky při otáčení. Při přiblížení tužky k displeji vám nyní také iPad ukáže, na jaké místo ukazujete. Samozřejmě nechybí ani funkce poklepání pro rychlou změnu nástrojů. Novinkou je i přidaná podpora Find My pro její snažší nalezení v případě ztráty.



K novým iPadům Pro byla vytvořena přepracovaná klávesnice Magic Keyboard, která je nyní tenčí, s vylepšeným trackpadem a přidanou řadou funkčních kláves, aby její používání co nejvíce připomínalo klávesnice z MacBooků.

Apple iPady Pro jsou oba dostupné ve verzi s Wi-Fi či 5G. Základní 11" palcová verze startuje na ceně 29 990 Kč v 256GB verzi s Wi-Fi, ale podle konektivity, velikosti paměti i použitém sklu se cena může vyšplhat až na 68 990 Kč. V případě 13" varianty startujeme na 39 990 Kč, cenové maximum je pak 78 990 Kč. Tablety už je možné předobjednat, dostupné však budou až od 15. května, kdy startuje i běžný prodej.

Představení nových iPadů Pro: