Apple iPadOS 15: Novinky tu jsou, ale čekali jsme víc...

Apple na WWDC představil iPadOS 15. Od toho měli uživatelé velká očekávání, jelikož právě systém se v posledních letech stal brzdou jinak špičkového hardwaru. Apple však přání vyslyšel pouze z části a vylepšil multitasking. Systém dostal novou multitasking lištu, kde lze nastavit, zda aplikace poběží přes celou obrazovku nebo v režimu Split screen či Slide Over spolu s dalšími aplikacemi.

Celkově však musím říct, že jsme čekali víc. Kde je spekulovaná podpora aplikací z MacOS? Zvláště supervýkonným iPadům Pro by tolik slušela!

Spuštěná aplikace se nově při aktivaci Split Screenu umí zasunout ke kraji obrazovky, abyste měli plný přístup i k domovské obrazovce. Stejnou aplikaci můžete mít otevřenou i několikrát na různých plochách. Ty nyní uvidíte ve spodní liště zvané shelf, kde mezi nimi lze přepínat. V případě práce s aplikacemi lze nově otevřít i další aplikaci v centru obrazovky, aniž byste z předchozí aplikace museli odcházet.



Vylepšeny byly také widgety. Ty už Apple představil loni spolu s iOS, ovšem zatímco u něj už rok můžeme widgety libovolně přesouvat mezi plochami, na iPadOS tato možnost přichází až letos. Je však nutné podotknout, že widgety jsou přizpůsobeny pro větší obrazovku a nabízí lepší možnosti přizpůsobení ploch. Do iPadOS 15 se po roce konečně dostala i knihovna všech nainstalovaných aplikací, která je přístupná skrze dock.



Praktickou novinkou jsou rychlé poznámky Quick Note. Pokud máte tužku Apple Pencil můžete nyní jejím potažením z pravého dolního rohu vyvolat okno pro napsání rychlé poznámky. Nemusíte přitom pouštět žádnou aplikaci a je jedno, kde se zrovna v systému nacházíte. Poznámky se zde stejně jako na iOS 15 dočkaly možného označování dalších uživatelů přímo textu, historii aktivity u dané poznámky a také podporu hastagů pomocí kterých lze poznámky nově vyhledávat.



Redesignu se (stejně jako na macOS) dočkalo Safari, jehož horní lišta se nyní přebarví podle sledovaného obsahu. Přibyly také doplňky a možnost si oblíbené taby roztřídit do skupin. Novinkou jsou přepracované mapy s více detaily a AR navigací, vylepšený Spotlight či možnost práce s textem přímo ve fotografiích. Stran bezpečnosti potěší přehled aplikací a jejich přístupy k citlivým datům nebo iCloud+ skrývající vaše e-mailové adresy i IP adresy.

Velmi působivá je novinka zvaná Universal control, která nově umožní jednou myší naráz ovládat iPad i Mac zároveň. Stačí mít zařízení u sebe a kurzorem myši můžete plynule přejíždět z plochy macOS na počítači na iPad s iPadOS. Kromě přejížděním myši dokonce mezi systémy tímto způsobem funguje i drag&drop přenášení souborů. Stejné sdílení funguje i s klávesnicí. Působivé je, že zařízení může být vedle sebe i víc, demo probíhalo na třech strojích.

Další novinky jsou podobné jako u iOS 15. Viz například SharePlay, tedy synchronizované sledování vybraného obsahu s dašími uživateli skrze FaceTime nebo případné sdílení obrazovky. Nechybí ani Spatial audio ve Facetime, odkazy pro konferenční FaceTime hovory, vylepšený režim Nerušit o tzv. Focus režimy vytvořené dle konkrétních situací (práce, spánek apod.) a i zde byly graficky přepracovány notifikace, které jsou nyní jednodušší a přehlednější.



Vývojáře na iPadu potěší vylepšené Swift PlayGrouds, které díky SwiftUI nyní umožní vyvíjet a kompilovat aplikace přímo na iPadu, navíc s přímou publikací na AppStore. Pro snažší programování v aplikaci navíc najdete návrhy příkazů a funkcí, které možná právě chcete použít.



Kromě Swift PlayGrounds, vylepšeného multitaskingu a nové tabulky se seznamem klávesových zkratech jsme se ale ničeho, co by iPad udělalo více počítačem znovu nedočkali. Sjednocení procesorů pro počítače i tablety si přitom o takový krok vyloženě říkal. Apple ale potenciál iPadů z nějakého důvodu dále limituje. Radost udělá alespoň to, že iPadOS 15 nahrajete i na 7 let stará zařízení jako je iPad Air 2, iPad 5. generace, iPad mini 4 nebo původní iPad Pro a samozřejmě všechny novější modely.

