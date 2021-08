Apple iPhone 13 klepe na dveře. Zde je souhrn všeho, co o něm zatím víme

Již za několik týdnů by měl Apple představit očekávané iPhony 13. Jak to vypadá, loňský říjnová keynote byla pouze koronavirová výjimka a letos se událost vrátí tradičně na září. Letošní modely budou opět čtyři a budou ve velkém vycházet z iPhonů 12, včetně designu. Těšte se tedy znovu na kovové tělo s plochými boky, skleněná záda a displej s výřezem. Ten by se díky upraveným senzorům pro Face ID měl letos alespoň o trochu zmenšit.

Apple zde opět sáhne po osvědčeném OLED panelu se stejnými úhlopříčkami 5,4“, 6,1“ a 6,7“. Nejmenší velikost však zřejmě letos v podobě iPhonu 13 mini uvidíme naposledy. Prostřední velikost displeje si opět podělí iPhony 13 a 13 Pro a největší úhlopříčku si zachová iPhone 13 Pro Max. Oba Pro modely by letos podle agentury Bloomberg konečně měly nabídnout 120Hz obnovovací frekvenci.

Větší fotoaparát a lepší video

Hlavní viditelnou změnou budou fotoaparáty. Pro modely budou mít totiž výrazně větší objektivy. Opět u nich budou fotoaparáty tři, jen se konečně dočkají senzorické stabilizace, která si loni odbyla premiéru u iPhonu 12 Pro Max. U Pro modelů také dojde k vylepšení ultraširokého objektivu, a to zejména u snímků za horšího světla.

Změna u fotoaparátu bude také u základních modelů. Ty budou stále dva, ovšem nikoliv pod sebou, ale umístěné diagonálně. Bloomberg u nových iPhonů mluví také o softwarových vychytávkách. Fotografie se dočkají vylepšených filtrů, které půjdou aplikovat například jen na konkrétní části fotografií.

Video by se konečně mělo dočkat portrétního režimu, který Apple už roky využívá u fotografií. Ovšem pouze u Pro modelů díky přítomnému Lidaru. U videa Apple připravuje také nový „ProRes” formát, který se používá ve filmové produkci a rozhodně není běžný u masově prodávaných produktů. Uživatelům dovolí natáčet v lepší kvalitě a přinese větší možnosti úprav v postprodukci.

Silnější baterie a nové barvy

Telefony opět nabídnou obří porci výkonu díky procesoru Apple A15. K tomu bude dostupné až 512GB úložiště u Pro modelů, ty základní budou zřejmě opět začínat pouze se 64 GB paměti. Chybět samozřejmě nebude 5G konektivita včetně milimetrových vln. Telefony by měly nabídnout i silnější baterii. Toho docílí nepatrně silnějším tělem, díky kterému kapacity baterií vzrostou až o 18 % (v případě modelu 13 Pro Max). O citelných 8 % by si však měl polepšit i model mini. Nabíjet se však budou stále skrze Lightning, případně skrze MagSafe, který se pravděpodobně dočká silnějších magnetů.

Telefony by měly být představeny již v polovině září, přičemž předprodeje začnou ještě tentýž týden. Příjemnou zprávou je, že se očekávají stejné startovací ceny jako loni. Dočkat bychom se měly zřejmě i některých nových barev. U Pro modelů by měla přijít bronzová. U základních pak zřejmě oranžová a hodně se mluví i o růžové. Které stávající barvy v portfoliu nahradí však zatím nevíme.

