Apple iPhone 13 v rukou zahraničních redakcí. Změn je pomálu, shodují se

Apple iPhone 13 a 13 Pro celkem ve čtyřech modelových verzích byl představen před více než týdnem. V zahraničí už se objevily první dojmy a unboxingy nových telefonů od recenzentů a youtuberů. Na kompletní recenze je zatím krátká doba, ale už první dojmy testerů se shodují v tom, že letos nejde o přelomové změny, ale pouze drobnou evoluci toho, co jsme dostali již loni.

Nejmenší změny podle recenzentů nastaly u iPhonů 13 a 13 mini. Ano, tělo mají o zlomky milimetrů tlustší, jsou těžší a s přeskládanými fotoaparáty, ale ve výsledku se toho příliš nezměnilo. Dokonce i fotoaparáty mají prakticky stejné jako loni, jen zde konečně máme senzorickou stabilizaci.

Cinematic režim má rezervy

Fotoaparát mění až modely Pro, kde testeři chválí posun kvality snímků za horšího světla. Podle Dietera Bohna z The Verge jde dokonce o nejlepší fotoaparát ve smartphonu. U všech modelů se však byli testeři zklamáni novým cinematic režimem, který je prý roky daleko od profesionálního nasazení o kterém mluvil Apple, ostatně přesnost rozmazání objektů má stále velké rezervy. Podle The Wall Street Journal tak Apple nedodal úplně to, co sliboval. Podle CNET zde velkou roli hlavně hraje (ne)dostatek světla.

Youtuber Marques Brownlee telefony pochválil za kvalitu nového makrorežimu, jen ho prý v aplikaci fotoaparátu bohužel nelze nijak vynutit. Aktivuje se pouze sám, přiblížením telefonu k objektu, což prý není úplně praktické. Serveru Engadget se u fotoaparátů iPhonů líbí nová funkce styly, která dovolí lehce změnit barevné podání kamerky. Nejde přitom jen o filtry. Vybraný styl přitom zůstane nadále výchozí a má vliv i pro nastavení HDR a další funkce fotoaparátu.

Společně všichni chválí 120Hz obnovovací frekvenci u modelů Pro, která prý do iPhonů měla dorazit už dávno. O to více testery zamrzelo zachovaných 60 Hz u iPhonu 13 a 13 mini. Pochvalou u všech je alespoň o 20 % menší výřez, jak ale všichni poznamenali, prostor na displeji navíc Apple nijak nevyužil. Procenta baterie vám tak stále nezobrazí, i když by se na displej již vešly.

Kde však Apple odvedl kus práce je však výdrž baterie. Podle Wall Street Journal jde dokonce o hlavní vylepšení telefonů. S tím souhlasí i The Verge, ovšem u modelu mini prý stále není problém zařízení vybít už odpoledne. Celkově se testeři shodli, že z modelů 12 nemá cenu přecházet, ale už o modelů 11 však přechod stojí za zvážení.

Některé modely jsou už na cestě i k nám do redakce a do konce týdne se dočkáte i našich prvních dojmů.

Představení Apple iPhone 13 Pro: