iPhone 14 se představí 7. září. Odstraní výřez a nejspíš i zdraží. Co všechno dalšího už víme?

A je to znovu tady! Stejně jako každý rok, bude i letošní září měsíce, představení nových iPhonů. Apple dnes oficiálně oznámil konání první podzimní „iPhonové“ keynote. Proběhne ve středu 7. září v 19 hodin českého času. Představení rodiny iPhonů 14 je prakticky jisté, dále Tim Cook a jeho tým ukáže nejspíš i Apple Watch Series 8 a možná přijde řada i novou generaci AirPods Pro. Největší očekávání ale budí samozřejmě iPhony. Co už o nich víme?

Keynote sledujte online na známých video platformách včetně YouTube:

Čtyři modely, nové složení

Stejně jako předchozí roky přinese řada iPhone 14 čtveřici modelů. Základní iPhone 14 by měl opět nabídnout 6,1“ displej, stejně tak i iPhone 14 Pro. Chybět nebude ani iPhone 14 Pro s 6,7“ displejem. Dojde však i na výraznější změny. Po letech totiž Apple skutečně zruší model mini, který naopak nahradí další velký model zřejmě pojmenovaný jako iPhone 14 Max, který po vzoru svého „profesionálnějšího” bratříčka rovněž nabídne displej s 6,7“ úhlopříčkou.



Apple iPhone 14 Pro a 14 Pro Max letos nabídnou místo výřezu dvojitý průstřel v displeji. (obr.: 9To5Mac)

Vypadá to tedy, že se potvrdí starší spekulace, které zrušení nejmenšího 5,4“ iPhonu předpovídaly dlouho dopředu kvůli slabším podílům prodejů. Vizuální změny se týkají ale také Pro modelů. Vůbec poprvé se totiž iPhony zbaví výřezu, který tentokrát nahradí decentnější průstřel pro selfie kamerku a Face ID.

Díky tomu telefony nabídnou více obrazové plochy a nebude nutné o tolik usekávat horní lištu s ikonami jako doposud. Průstřel však bude dvojitý, ve tvaru písmene „i” obráceného naležato. Základní modely iPhonu 14 však u výřezu stále zůstanou. Čeho se však v displeji opět nedočkáme je čtečka otisků prstů, která už je v displeji u konkurence dlouhou standardem. Apple s ní však letos opět nepočítá.

Co se zbylého designu týče, opět se můžeme těšit na osvědčený vzhled se seříznutými boky. Základní modely přitom opět nabídnou hliníkové šasi, zatímco modely Pro přijdou s kvalitnějšími materiály. Na výběr je buď znovu nerezová ocel, případně některé spekulace zmiňují jako možné i použití titanu.

Největší změna fotoaparátu za dlouhé roky

Přestože se každý rok iPhonu daří posouvat hranice kvality fotoaparátu, podle spekulací nás letos čeká ještě masivnější skok. Tou nejzásadnější změnou má být zvýšení rozlišení snímače z tradičních 12 na 48 MPx. Kromě toho vyšší rozlišení snímače umožní iPhonu také poprvé natáčet 8K video.

Velmi pravděpodobně však na 48Mpx rozlišení u fotek zapomeňte, jelikož stejně jako jiní konkurenti budou telefony skládat 4 pixely do 1, takže výstup zůstane zřejmě stále s rozlišením 12 Mpx, ovšem s lepšími detaily. Výstup tak alespoň bude korespondovat se zbývajícími objektivy u modelů Pro, které zůstanou v základu na 12 MPx. I zde si ale určitě Apple přichystal nějaká vylepšení a chybět nesmí ani LiDAR.



Velké změny letos čeká fotoaparát. U modelu Pro poprvé dojde na vyšší 48Mpx rozlišení (obr.: FrontPage Tech)

Základní iPhony 14 stále nabídnou jen dva objektivy a očekává se zachování 12 Mpx snímačů. Co platí pro všechny modely je však bohužel stále zachovaný výstupek modulů fotoaparátu, který zejména u řady Pro bude ještě výraznější. Průstřel v displeji také znamená změnu čelní kamerky, která by mohla přinést lepší kvalitu.

Změny ve výbavě

Co bude letos velmi kontroverzní novinkou bude rozdělení modelů podle výbavy. V minulosti jsme sice již mohli vidět to, že u řady Pro Apple použil více operační paměti, což se předpokládá i letos, nicméně vůbec poprvé se budou lišit i procesory. Zatímco pro iPhony 14 Pro a 14 Pro Max je přichystaný úplně nový čip Apple A16, který bude opět výkonnější a efektivnější, základní čtrnáctkové modely si budou muset vystačit s loňským čipem Apple A15 Bionic.

Rychlejší však bude opět 5G konektivita. Telefony totiž dostanou nový modem Qualcomm Snapdragon X65, který je prvním 10-gigabitovým 5G modemem na trhu. Stejný modem dnes používají také například telefony s Androidem využívající procesory Snapdragon 8/8+ Gen 1. Telefony s novým procesorem zřejmě budou podporovat také Wi-Fi 6E. Mluví se však o představení nové satelitní komunikaci, kterou iPhonu bude možné využití v rámci nouzových zpráv v místech bez mobilního signálu.



Letošní ikonickou barvou pro iPhone 14 Pro by měla být fialová. (obr.: AppleHub, FrontPage Tech)

Nepříliš pozitivní zprávu z hlediska konektivity bude zachovaný Lightning port. Firma se totiž ani letos stále neodhodlá přejít na USB-C, k čemuž by ale mohlo dojít už příští rok. Letos tak dojde alespoň na dohnání starých restů, kdy Apple u „pročkové” řady konečně nabídne rychlejší verzi Lightningu odpovídající rychlejší specifikaci USB 3.0 s rychlostí až 5 Gb/s, kterou už roky využívá u iPadů Pro. Tu totiž do iPhonu nikdy nepřinesl a všechny iPhony odpovídají specifikaci USB 2.0 s maximální přenosovou rychlostí 480 Mb/s, což je u drátového přenosu delších 4K videí limitující.

Výdrž baterie se u letošních telefonů od Applu zřejmě nezmění. Maximálně pouze kosmeticky o pár minut až hodinu díky lepší efektivitě procesoru či systému. Podle spekulací by totiž kapacity baterií měly být velmi podobné těm loňským s tím, že někde budou zanedbatelně vyšší u jiných modelů zase nižší. Výjimkou bude iPhone 14 Max, který bude v portfoliu poprvé.

iPhone 14: 3 279 mAh (loni bylo 3 227 mAh)

3 279 mAh (loni bylo 3 227 mAh) iPhone 14 Max: 4 325 mAh

4 325 mAh iPhone 14 Pro: 3 200 mAh (loni bylo 3 095 mAh)

3 200 mAh (loni bylo 3 095 mAh) iPhone 14 Pro Max: 4 323 mAh (loni bylo 4 352 mAh)

Nová barva a vyšší ceny

Co se týče displejů, u všech modelů opět můžeme počítat s použitím OLED panelů, přičemž v případě Pro modelů půjde o LTPO OLED, takže zde bude dostupná 120Hz obnovovací frekvence, která se bude dynamicky měnit dle potřeby. Bohužel základní modely se vyššího kmitočtu zřejmě opět nedočkají. Vyšší řada bude mít letos ještě další výhodu, a to v podpoře funkce Always-On, kdy bude možné si nechat na zhasnuté obrazovce nechat zobrazit některé stavové informace.

Jak už bylo zmíněno v úvodu, nové iPhony by měly být představeny už 7. září, přičemž do prodeje mají přijít 16. září. Otázkou také je, jaké barvy letos Apple ukáže. Už několikátým rokem je totiž pro nějakou barvu nějaký odstín specifický. Pro řadu 11 Pro to byla půlnočně zelená, pro 12 Pro zase tichomořsky modrá, 13 Pro pro změnu horsky modrá. U řady 14 Pro se spekuluje příchod fialové barvy. Základní iPhony 14 pak budou opět k dispozici v široké paletě různých barev.



Podle spekulací by letošní iPhony pravděpodobně mohly zdražit až o 15 %. (obr.: AppleHub)

Bohužel se také ale spekuluje o zdražení. Kvůli zdražení komponent kvůli inflaci i výrobním problémům se očekává, že by cena základního iPhonu 14 mohla startovat na 799 dolarech, zatímco model iPhone 14 Pro Max by zdražil na 1 099 dolarů. Analytik Ming-Chi Kuo dokonce mluví o možném zdražení o 15 %, což by znamenalo případně ještě vyšší ceny. Více však budeme vědět až po představení.

Poslední novou barvou iPhonu 13 byla zelená:

Zdroje: Macrumors, 9To5Mac, FrontPage Tech, Apple Hub