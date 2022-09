Apple iPhone 14. Místo mini Plus, keramické sklo, vylepšený foťák se stabilizací a výrazně vyšší cena

Řada základních iPhonů možná není tak technologicky strhující jako rodina Pro, ale pro Apple je extrémně důležitá. Díky o něco příznivější cenovce se totiž telefony dobře prodávají a s tím Apple počítá také u letošních novinek. Zásadní změna je ve velikosti – loňský mini model letos střídá naopak varianta se zvětšeným displejem.

Máme zde Apple iPhone 14 s osvědčenou velikostí úhlopříčky 6,1 a potom nově Apple iPhone 14 Plus, který sází na stejnou velikost jako verze Pro Max, tedy 6,7 palce. Po pěti letech se tak do portfolia Applu vrací verze Plus, poslední s tímto přídomkem byl iPhone 8 Plus uvedený na podzim 2017.

Co se meziročně nemění, je design. „Nepročkové“ iPhony zůstávají věrné hliníkovému rámečku, skleněným zádům a ostře seřezaným hranám. Také diagonální rozestavění dvou výrazných čoček zadního fotoaparátu se osvědčilo. iPhone 14 a 14 Plus přijde v pěti barevných variantách – tmavě šedé, světle modré, bílé, fialové a červené (Product Red).

Lepší procesor i fotoaparát

Pokud odhlédneme od velikosti a designu, meziročních vylepšení a změn je hned několik, byť spíše drobnějších. Zůstává „starý“ čipset A15 Bionic s 5G konektivitou, ale ve verzi s pěti grafickými jádry, která byla loni výsadou Pro modelů. Ty mají letos už čipset o generaci pokročilejší. Další inovace „postihla“ displej. Ten má sice stále výřez, ale nově je krytý odolnějším keramickým sklem. Samotný panel nazývaný Super Retina XDR je typu OLED s maximálním okamžitým jasem 1 200 nitů a obnovovací frekvencí 60 Hz.

Rozlišení hlavního i širokoúhlého foťáku zůstává na 12 Mpx, Apple ale použil fyzicky větší senzor s většími pixely (1,9 um), což ve spojení s novým způsobem zpracování obrazu (Photonic Engine) umožní ještě lepší fotografické výsledky za zhoršeného osvětlení. U videa používá iPhone 14 nový režim nazvaný Action Mode, který využívá gimbalové stabilizace obrazu. Významný progres zaznamenala taktéž 12Mpx selfie kamera, která nyní umí automaticky ostřit.

Speciální pohotovostní funkce

Celá letošní rodina iPhonů včetně Pro modelů je vybavena vylepšenými gyroskopy, které dokážou zaznamenat srážku automobilu a automaticky mohou vytočit tísňový kontakt. Další novou pohotovostní funkcí je Emergency SOS, která do hry zapojí satelity v oblastech, které nejsou pokryty Wi-Fi nebo mobilním signálem, a pomůže tak lokalizovat osobu v nouzi. Tuto funkci Apple zprovozní v listopadu, zatím jen ve Spojených státech a Kanadě. Tamní specialitou budou také výhradně eSIM, na ostatních trzích iPhony budou mít tradičně jeden slot na fyzickou nanoSIM a druhou eSIM.

Kapacitu baterie Apple tradičně neuvádí, zjistí se až později při „pitvách“ jednotlivých telefonů. U modelu 14 má baterie vystačit na celodenní použití, u „Pluska“ je prý výdrž dokonce největší, jaká kdy u iPhonu byla. Telefony se stále nabíjejí přes Lightning (max. 20 W) nebo bezdrátově přes Qi (7,5 W) a samozřejmě podporováno je i magnetické příslušenství MagSafe (15 W).

Apple iPhone 14 a 14 Plus poběží na systému iOS 16, jehož hlavní novinkou je vylepšený Lock Screen. Always on displej bohužel zůstává výsadou modelů řady Pro. Na výběr budou tři paměťové verze 128, 256 a 512 GB. Telefony vstoupí na trh 16. září (iPhone 14), resp. 7. října (iPhone 14 Plus).

Apple iPhone 14 128GB katalog rozměry a hmotnost: 147 × 72 × 7,8 mm, 172 g

displej: 6,1", kapacitní OLED, 1 170 × 2 532, 457 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE (1200|400 Mb/s), 5G

konektivita: Lightning, Wi-Fi 6, Bluetooth 5, GPS

paměť: 128 GB, baterie: ? mAh

procesor: Apple A15 Bionic (6× Avalanche, 3 GHz, 5nm)

operační systém: Apple iOS 16

fotoaparát: 12MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 70 %

vybavenost cena: 26 490 Kč

Apple iPhone 14 Plus 128GB katalog rozměry a hmotnost: 161 × 78 × 7,8 mm, 203 g

displej: 6,7", kapacitní OLED, 1 284 × 2 778, 457 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE (1200|400 Mb/s), 5G

konektivita: Lightning, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS

paměť: 128 GB, baterie: ? mAh

procesor: Apple A15 Bionic (6× Avalanche, 3 GHz, 5nm)

operační systém: Apple iOS 16

fotoaparát: 12MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 71 %

vybavenost cena: 29 990 Kč

České ceny začínají na 26 500 Kč u iPhonu 14 a 29 990 Kč u iPhonu 14 Plus, což je výrazné meziroční zdražení (iPhone 13 128GB <–> iPhone 14 128GB) o 3 500 Kč. Nelze ale přičítat přímo na vrub Applu, protože americké ceny zůstaly beze změny. Na vině je silný dolar, vůči němu slábnoucí euro a něj navázané další evropské měny.