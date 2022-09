Apple iPhone 14 Pro dělá z průstřelu displeje výhodu. Má špičkový foťák a komunikuje přes satelity

Apple na své keynote dle očekávání představil nové iPhony 14 Pro a 14 Pro Max. Jak se předpokládalo, žádné výrazné designové změny se neodehrály. Telefony mají opět ploché boky z nerezové oceli a jejich čelní i zadní stranu kryje odolné sklíčko Ceramic Shield chránící před pády a poškrábáním. Nechybí samozřejmě ani rozšířená voděodolnost IP68.



Apple iPhone 14 Pro a 14 Pro Max se designově prakticky nezměnil. Tedy až na průstřel displeje na čelní straně

Z pohledu designu je zde však jedna drobná změna. Zmizel totiž výřez, který tentokrát nahradil podélný průstřel, který má iPhonu, dle slov Applu, dodat nový ikonický design. Pro tento kontroverzní vzhled však firma vymyslela velmi šikovné využití v rámci systému zvané Dynamic Island, kdy se černý pruh průstřelu v kontextu s různými aplikacemi rozšíří tak, aby uživatel rychle viděl důležité stavové informace jako je například délka hovoru, rychlá navigace či stav baterie připojeného příslušenství.



Průstřel v displeji Apple elegantně využil k funkci Dynamic Island, která pruh výřezu rozšíří u vybraných aplikací dle potřeby

Samotný displej je opět Super Retina XDR OLED s úhlopříčkami 6,1" a 6,7" v případě modelu Pro Max. Rozlišení je opět atypické - 2556 × 1179 pixelů, respektive 2796 × 1290 pixelů, ovšem klíčová je hlavně jemnost obrazu 460 ppi. Oba telefony samozřejmě podporují dynamickou obnovovací frekvenci od 1 do 120 Hz. Nově se zvýšil maximální jas až na 1 600 nitů při HDR nebo dokonce 2 000 nitů venku. Šikovnou novinkou je pak funkce Always On, která dovolí zanechat na vypnuté obrazovce důležité informace.

Posun opět nastal ve výbavě. Na rozdíl od základního iPhonu 14 dostaly oba modely Pro úplně nový procesor Apple A16 Bionic, který je opět výkonnější i úspornější. Telefon opět startuje se základním úložištěm 128 GB s možností příplatku až za 1TB paměť. Kapacitu baterie nových iPhonů Apple tradičně nezmínil, ale udávané hodnoty výdrže jsou totožné, případně nepatrně lepší jako u loňských modelů.

Komunikuje i přes satelit

Zásadní novinky však přináší konektivita nových iPhonů. V USA Apple zkusí odvážný krok, kdy telefony budou dodávány bez fyzického slotu pro nanoSIM a budou podporovat pouze eSIM. Pro Evropu zatím zůstaly tradiční nanoSIM zachovány. Podporováno je zde samozřejmě 5G, Wi-Fi 6, nové Bluetooth 5.3 či UWB.

Přelomovou novinkou pro smartphony je však podpora satelitní komunikace, která v oblastech mimo signál dokáže po namíření iPhonu směrem k obloze odeslat nouzovou zprávu i s případnou polohou pro přivolání komunikace. Jaké satelitní systémy iPhony používají, Apple neprozradil, ale na pozadí se spekuluje o tradičním satelitním operátorovi GlobalStar. S nejnovějšími iPhony bude satelitní konektivita dostupná od listopadu, a to v USA a Kanadě. Evropa si ještě počká...



Skrze satelitní konektivitu bude možné přivolat pomoc i na místě bez běžného mobilního signálu či Wi-Fi

Dramatických změn se letos dočkal také fotoaparát. Ten je opět trojitý, ovšem Apple se po dlouhých letech rozhodl zvýšit rozlišení hlavní kamerky na 48 Mpx. Díky tomu dokáže zachytit opět mnohem více detailů. K tomu navíc nabízí i o 65 % větší snímač a skvělou světelnost F1.78. Nechybí ani vylepšená stabilizace s posuvem samotného snímače.

Fotoaparát s větším rozlišením i snímačem

Apple se také pochlubil zcela novým 12Mpx ultraširokoúhlým objektivem a je zde i tradiční 12Mpx teleobjektiv s 3× optickým zoomem. Do aplikace fotoaparátu přibude i rychlé tlačítko 2× přiblížení, které bude digitálním výřezem z hlavní kamerky, ovšem díky vyššímu 48Mpx rozlišení by mělo být i tak bez viditelné ztráty kvality. Zapomenout nesmíme ani na 12Mpx čelní kamerku. Celkově pak Apple tvrdí, že u většiny fotoaparátů dokázal až 2× zlepšit kvalitu za špatného světla a u teleobjektivu dokonce 3× proti loňským modelům.

To je částečně dáno i ještě větším zapojením umělé inteligence, která dokáže efektivněji vytáhnout detaily i některé barvy. Apple tuto novou funkci nazývá Photonic Engine. Zmínit je třeba i podpora Apple ProRaw formátu fotek, který bude možné samozřejmě využívat i v novém 48Mpx rozlišení.



Detailní výpis složení fotoaparátu nových iPhonů 14 Pro a 14 Pro Max.

Navzdory vyššímu rozlišení snímače překvapivě nové iPhony stále neumí natáčet v 8K, ale musí si vystačit se 4K při 60 FPS. Případně zvládají i 30 FPS při 4K Dolby Vision a nechybí ani loni představený Cinematic režim s možností volby hloubky ostrosti, u něhož letos konečně přibyla podpora 4K. Nový je pak režim Action mode, který dokáže stabilizovat video i při extrémních otřesech.

Apple iPhone 14 Pro 128GB katalog rozměry a hmotnost: 147 × 72 × 7,9 mm, 206 g

displej: 6,1", kapacitní OLED, 1 179 × 2 556, 461 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE (1200|400 Mb/s), 5G

konektivita: Lightning, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS

paměť: 128 GB, RAM: 6 GB, baterie: ? mAh

procesor: Apple A16 Bionic (6× Avalanche, 5nm)

operační systém: Apple iOS 16

fotoaparát: 48MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 70 %

vybavenost cena: 33 990 Kč

Apple se na keynote chlubil, že americké ceny zůstaly stejné jako loni. Bohužel, vinou silného dolaru se u nás ale výrazně prodraží, a paradoxně oba modely startují za cenu o 4 500 Kč výše než loni. Konkrétně na 33 490 Kč v případě 128GB iPhonu 14 Pro a 36 990 Kč u iPhonu 14 Pro Max. K dispozici budou v nové temně fialové, případně zlaté, stříbrné nebo vesmírně černé. Předprodej telefonů startuje již v pátek 9. září, ostrý prodej začíná o týden později.

Představení Apple iPhonu 14 Pro: