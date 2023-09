Apple iPhone 15 a 15 Plus dotahuje řadu Pro. Překvapil nás zásadní posun u fotoaparátu

Zatímco loni byly základní iPhony opravdu lehkou evolucí, letos Apple své iPhony 15 a 15 Plus vylepšil tak, že pro mnohé uživatele zničil argumenty, kvůli kterým dříve přecházeli na modely Pro.

Telefony se designově nijak výrazně nezměnily a opět jsou hliníkové, ovšem nově s matnými zády, která jsou pocitově podobná jako u řady Pro, tvoří jeden kus skla, do kterého Apple zasadil dvojici fotoaparátů. Konzervativnější uživatele potěší, že na rozdíl od modelů Pro zde letos stále najdeme i fyzický přepínač tichého režimu.



Vzhledově se iPhone 15 a 15 Plus od loňské generace prakticky nezměnily. Jediným viditelným rozdílem jsou matná skleněná záda a USB-C konektor. Mnohé zde potěší i zachovaný přepínač tichého režimu.

Velikosti telefonů zůstaly až na drobné desetinky milimetrů při starém, takže se opět můžete těšit na Super Retina XDR displeje s úhlopříčkami 6,1 a 6,7“. Telefony však lehce dohnaly řadu Pro a na místo výřezu přináší Dynamic Island. Pochválit musíme i vysoký jas až 2000 nitů, kterým rovněž dorovnávají modely Pro a rádi vidíme také podporu HDR. Bohužel však stále zůstala zachována jen základní 60Hz obnovovací frekvence a chybí například i funkce Always-On.

Dotahuje řadu Pro

Výkonově si telefony polepšily, dostaly totiž lepší procesor Apple A16 Bionic, který jsme mohli vidět loni u řady iPhone 14 Pro. K tomu rovněž přidávají opět 6 GB operační paměti. Telefony jsou tak bleskově rychlé a připravené pro ty nejnáročnější úkony.



Srovnání iPhonů 15 a 15 Plus (vlevo) s modely řady Pro (vpravo) ukazují jen lehký posun ve výkonu CPU ve prospěch iPhonů 15 Pro, mnohem znát je však rozdíl ve výsledcích GPU, kde je rozdíl téměř 20 %. Přesto ale u základních telefonů rozhodně nemusíte mít o výkon strach.

Z výbavy musím vyzdvihnout rovněž přechod na USB-C konektor. Změnou je ale opravdu jen tvar konektoru, jinak běží na starém standardu USB 2, takže počítejte se stejnými přenosovými rychlostmi jako dříve u Lightningu. Vyzdvihnout zde ale musím podporu DisplayPortu nebo šikovnou možnost dobít například hodinky Apple Watch.

Významné změny se letos dočkal fotoaparát. Ten je sice stále jen dvojitý, ovšem hlavní snímač zvýšil rozlišení ze 12 na 48 megapixelů. Apple zde při focení kombinuje rovnou celou sérii snímků ze kterých nakonec vytváří 24 Mpx výstup - tedy dvojnásobek, co doposud.



Ve výchozím stavu telefony letos fotí ve 24Mpx rozlišení. Můžete však využít i maximálních 48 Mpx. Novinkou je i možnost 2× přiblížení bez viditelné ztráty kvality.

Dokonce je vůbec poprvé možné vynutit focení v plných 48 MPx, čímž se hardwarově vyrovnává řadě Pro. Výstupy jsou ale pouze ve formátu HEIF, formát ProRaw zde nehledejte, ten je stále výsadou řady iPhonů Pro. Vysoké rozlišení však novinky poprvé využívají k možnosti 2× přiblížení bez dopadu na kvalitu snímku, čímž částečně nahrazuje chybějící teleobjektiv. Samozřejmostí je pak zachovaný 12Mpx ultraširokáč, který je stejný jako loni.



Ukázkové fotky z fotoaparátu

Apple iPhony 15 a 15 Plus stírají další rozdíly mezi základní a pročkovou řadou, a to jak displejem, tak i fotoaparátem. To vše navíc při výrazně dostupnějších cenách začínajících u 128GB variant na 24 respektive 27 tisíc korunách u modelu Plus. Pokud nepotřebujete profesionálně fotit či natáčet video a omluvíte telefonům 60Hz displej, jedná se o univerzální, schopné telefony pro většinu zákazníků.