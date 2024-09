Apple iPhone 16 Pro (Max). Ještě větší displej, chytré tlačítko fotoaparátu a AI, kterou hned tak nevyzkoušíme

Kromě základní řady iPhone 16 představil Apple také modely iPhone 16 Pro a 16 Pro Max. Stejně jako loni opět sází na titanové tělo a na zádech na vylepšené sklo Ceramic Shield, které má být opět zase o něco odolnější. Nechybí ani voděodolnost v rámci certifikace IP68.



Nové iPhony 16 Pro a Pro Max nabízí zatím největší displeje. Ztenčovaly se také rámečky, ale i tak ale povyrostlo o celé tělo, a to cca o 3 mm na výšku a 1 mm na šířku. Tloušťku si ale zachovaly stejnou.

Po letech se ale telefony zvětšily, Apple se sice chlubil nejtenčími rámečky, co kdy u iPhonu použil, i tak si ale nové úhlopříčky 6,3“ v případě iPhonu 16 Pro a 6,9“ u modelu Pro Max vyžádaly větší fyzické rozměry telefonu. Displej samotný je opět OLED zvaný Super Retina XDR a nabízí jas až 2 000 nitů, případně minimální jas 1 nit. Samozřejmostí je zde 120Hz obnovovací frekvence a funkce Always-On. Nechybí ani populární ostrůvek Dynamic Island.

Vyšší výkon pro AI

Samozřejmostí je také vyšší výkon reprezentovaný novým 3nm čipem Apple 18 Pro, který je cca o 15% výkonnější než předchůdce. Podporuje raytracing, je doplněný o efektivnější systém chlazení a celkově je jako stvořený pro AI. Ta je zde totiž přítomna úplně všude napříč systémem a pomůže s generováním obrázků, tříděním obsahu, ale i v chytrém vyhledávání pomocí fotoaparátu. Do iPhonů dorazí v průběhu října, ale bohužel pouze v USA.



Apple A18 Pro je nejnovější čip 3nm architektury 2. generace. Je opět o něco úspornější a nabízí až o 15 % vyšší výkon CPU.

Čeho si však užijeme i u nás je vylepšený fotoaparát. Ten je opět trojitý a Apple jej tentokrát sjednotil, takže nedělá rozdíly mezi menším a větším modelem. Opět se můžeme těšit na soustavu tří fotoaparátů, kde ten hlavní nabízí 48Mpx rozlišení s ohniskem 24 mm a clonou f/1.78.

Nechybí zde opět optická stabilizace s posuvem snímače, jako loni. Nově má 48Mpx rozlišení také ultraširokoúhlý fotoaparát s 13mm ohniskem a clonou f/2.2. Do třetice je zde pak 12Mpx teleobjektiv, který má u obou modelů 120mm ohnisko a až 5× optický zoom. Zde si tak polepšil zejména menší z modelů, který toto loni neměl.



Tlačítko fotoaparátu dovolí rychlé přepínání nastavení. Novinkou je pak možnost natáčení 4K videa při 120 fps.

Co je ale zcela nové je nové tlačítko fotoaparátu. Nejde přitom jen o spoušť ale plně senzorické ovládání, které jde stisknout, přičemž rozeznává sílu stisku, ale také s ním posouváním procházet rychlou nabídku ovládání fotoaparátu. Ať už půjde o zoomování, přeostření, změnu expozice či hloubku ostrosti, tlačítko si s tím hravě poradí. Navíc jej budou využívat i aplikace třetích stran jako je Snapchat a další.

Tlačítko získá uplatnění také pro AI. Kromě spuštění aplikace fotoaparátu vám dovolí také vyfotit prostředí s tím, že Apple Intelligence dokáže rozpoznat, co je objektem fotografie a například to vyhledat na Googlu nebo objekt popsat díky integrovanému Chat GPT. Zde ale bude funkcionalita opět omezena jen pro USA.



Díky AI dovolí zvládá telefon pokročilé nahrávání zvuku již s automatickou úpravou jeho charakteru. Stačí si jen vybrat, zda chcete, aby zněl klasicky, filmově či studiově.

Po stránce fotoaparátu je zde nově také možnost natáčet 4K videa až ve 120 snímcích za vteřinu, a to včetně Dolby Vision. To tedy přináší ještě vylepšené možnosti Slow-mo ve vysokém rozlišení. Apple do aplikace fotoaparátu zapracoval také nové možnosti audia zvané Audio Mix. Ty díky AI dovolí změnit styl nahrávaného zvuku podle situace, ať už půjde o režim kina či rádoby studiový zvuk.

Apple iPhony 16 Pro a 16 Pro Max představil jako modely s největší výdrží výdrže v historii. Technické specifikace neuvedl, ale přímé srovnání nabízí například až o 4 hodiny delší výdrž při přehrávání videa. Zvýšila se zde také podpora rychlé nabíjení, takže Apple umí dnes efektivně využít i 30W dobíjení. Nechybí ani bezdrátové nabíjení MagSafe kompatibilní se standardem Qi 2.



Apple iPhone 16 Pro a 16 Pro Max ve všech barvách: pouštní (zlaté), přírodní (stříbrné), bílé a černé.

Pozitivní je, že Apple meziročně zachoval ceny. Apple iPhone 16 Pro startuje na ceně 29 990 Kč v nejnižší 128GB variantě. Model 16 Pro Max pak s nejnižšími 256 GB znovu startuje na ceně 35 990 Kč. Předobjednávky v České republice startují v pátek 13. září ve 14 hodin. Již 20. září pak začne volný prodej. Telefony budou dostupné ve zlaté (tzv. pouštní), stříbrné, bílé a černé barvě.

Představení Apple iPhonu 16 Pro (Max):