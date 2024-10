Největší změna za poslední roky. iPhone 17 Air bude extrémně štíhlý, v portfoliu nahradí iPhone Plus

Zatímco poslední roky se žádné dramatické změny v portfoliu iPhonů nestaly, už příští rok má dojít na radikální řez. U iPhonů Plus každým rokem slýcháme, že se prodávají ze všech modelů nejméně, a právě tyto telefon v příštím roce nahradí iPhone 17 Air. Bude se jednat o dosud nejtenčí iPhone v historii, který bude z celé řadě vybočovat i dalšími specifikacemi, třeba pouze jedním zadním fotoaparátem.



Očekávané specifikace iPhonu 17 Air

Přepracovaný iPhone možná znáte pod názvem „iPhone 17 Slim“, ve skutečnosti by měl dostat přídomek „Air“, který Apple použil už u Macbooků nebo iPadů. Telefon by měl být tloušťku někde mezi 7 až 7,4 mm, což by znamenalo, že se bude jednat o nejtenčí iPhone všech dob. Má být tak jen nepatrně tenčí, než dosavadní rekordman iPhone 12, který má tloušťku zmiňovaných 7,4 milimetru.

Další vizuální změnou bude použití pouze jednoho zadního fotoaparátu, který by měl samostatně vyčnívat z těla telefonu. To bude vyrobeno v kombinaci titanu a hliníku. 6,6" displej by měl nabídnout 120Hz obnovovací frekvenci a chránit jej má antireflexní sklo s vrstvou odolnou vůči poškrábání. V Součástí displeje samozřejmě bude Dynamic Island, v němž bude umístěna 24Mpx selfie.

Ultratenký iPhone však nemá nijak slevit ze svého výkonu. Ten u něj bude zajištovat 3nm čip Apple A19 s 8GB operační pamětí. Apple u tohoto iPhonu počítá i s dalším technologickým průlomem, a to s nasazením vlastního 5G čipu. Premiéra telefonu se očekává v září příštího roku společně se systémem iOS 19.

Zdroj: Apple Hub