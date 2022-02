Apple iPhone SE 3 uniká na první živé fotce. Překvapením budou matná záda

Apple iPhone SE 3. generace není žádným překvapením. O jeho existenci se mluví víceméně od chvíle, kdy vyšla generace druhá. Dlouho se však spekulovalo o tom, jak bude vypadat, zda Apple něco změní a kdy vlastně vůbec přijde. Nyní už několik zdrojů včetně Bloombergu mluví o termínu 8. března.

Příchod očekávaného, cenově dostupného iPhonu už je tedy za dveřmi, což znamená, že už je telefon i ve výrobě, aby se Apple stihl na uvedení předzásobit v dostatečném množství. Díky tomu nyní na veřejnost unikla první reálná fotka telefonu, která konečně ukazuje, co můžeme od telefonu očekávat.

Matná záda a 5G konektivita

Fotografie potvrzuje to, o čem se mluví již delší dobu. A to, že se design oproti tomu aktuálnímu moc nezmění. Stále tedy můžeme očekávat široké rámečky a kompaktní tělo s 4,7“ displejem. Přesto fotografie prozrazuje detaily o kterých se nevědělo. Hlavní změnou bude zřejmě to, že nové „SEčko” nabídne matná záda.

Překvapením jsou také výrazné antény po okrajích, které jsme naposledy mohli spatřit u iPhonu 7. Z fotky lze vidět, že má telefon také méně vystouplý fotoaparát a překvapivě i oválný otvor pro LED diody. O telefonu se navzdory starému designu očekává špičková výbava v čele s procesorem Apple A15 z iPhonů 13.

Zbylá výbava bude velmi podobná předchůdci. Hlavním trumfem však tentokrát bude podpora 5G sítí, čímž Apple konečně nabídne ucelené portfolio telefonů s tou to konektivitou. Zda se představení telefonu dočkáme pouze formou tiskové zprávy, nebo proběhne v rámci keynote se dozvíme již brzy.

