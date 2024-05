Apple je blízko dohodě s OpenAI, do iPhonů nasadí umělou inteligenci ChatGPT včetně chatbota. Co na to Siri?

iPhony nejspíš dostanou ChatGPT AI od Applu bude převážně offline

Apple v minulých měsících intenzivně vyjednával s firmami, s nimiž by mohl spolupracovat na umělé inteligenci. Google se s Applem podle zákulisních zdrojů evidentně nedohodl, protože agentura Bloomberg zmiňuje brzké podepsání dohody s OpenAI, která má pod palcem ChatGPT. A to znamená, že se přímo do systému iOS 18 dostanou funkce generativní umělé inteligence.



Apple ladí finální podmínky spolupráce s OpenAI. V systému iOS 18 využije jeho pokročilého chatbota

Oficiální však všechny strany dohody zatím mlčí, protože chce Apple spolupráci logicky oznámit až na blížící se konferenci WWDC. O tom, že však v zákulisí „něco“ proběhlo, svědčí včerejší premiéra vylepšeného modelu umělé inteligence GPT-4o. Důkladněji ji rozebrali naši kolegové z Živě, nás však upoutaly ukázky mobilní aplikace, která běžela na iPhonu. OpenAI přitom mohl úplně to stejné ukazovat i na Androidu.

Tři klíčové strategie Applu

Podle Bloombergu však Apple nezahodí svůj stávající vývoj ve světě AI. Primárně bude využívat vlastní velký jazykový model (LLM), který má fungovat offline. Připraveny mají být i cloudové LLM služby, které si Apple taktéž vyvíjel sám. Třeba proto, aby zajistil, aby se sdílená data nedostala tam, kam nemají.

Partnerství s OpenAI otevře dveře chatbotovi, který bude využívat její umělou inteligenci. Pravděpodobně společně s vlastní hlasovou asistentkou Siri, a nebo ji nový chatbot kompletně nahradí. V tomto případě však odpovědnost za práci s poskytnutými daty připadne na OpenAI, zatímco Apple si udrží reputaci nedotknutelného soukromí a bezpečnosti uživatelů.

Pro Apple je klíčová umělá inteligence přímo na zařízení, které se nebude muset připojovat ke cloudu. Informace od uživatelů se tak nedostanou mimo fyzické zařízení, na druhou stranu však už teď hrozí, že starší iPhony nebudou mít přístup ke všem funkcím, protože jejich výkon může být pro některé funkce nedostatečný. Je jasné, že iPhone 16 bude všechny AI funkce zvládat s přehledem, u starších řad iPhonů máme očekávat jen omezenou sadu funkcí.

Ukázka AI GPT-4o v iPhonu:

Apple by měl blíže ukázat možnosti vlastní umělé inteligence v systému iOS 18 na vývojářské konferenci WWDC, která odstartuje 10. června.

Zdroj: Bloomberg, Forbes