Apple je s umělou inteligencí zatím pozadu. V červnu by však měl přijít s vlastním AI App Storem

Apple je s mobilní umělou inteligencí zatím hodně pozadu. Samsung má svou Galaxy AI, Google zase Gemini, a některého jeho funkce začínají využívat i další značky. Americký gigant se však soustředí na červnovou konferenci WWDC 2024, kde chce své mobilní konkurenty, nejen dohnat, ale rovnou i předběhnout. Podle zpráv analytiků se totiž schyluje k uvedení samostatného App Storu, jehož obsah bude výhradně věnován umělé inteligenci.



Apple podle analytiků chystá samostatný AI App Store. Obchod by nabízel umělou inteligenci od Applu a také od vývojářů třetích stran. A Apple by tím efektivně vyřešil to, jak umělou inteligenci zpoplatnit. Každý by si stáhl jen ten AI modul, který potřebuje...

Zatímco Samsung a Google využívají vestavěné řešení umělé inteligence, vývojáři třetích stran musí své „AI“ aplikace nabízet po boku běžných aplikací. A zcela reálně tak hrozí situace, kdy specifické aplikace „zapadnou v davu“. Ben Reitzes, šéf technologického vývoje ve firmě Melius Research však naznačil, že Apple vlastně ve vývoji AI není až tak pozadu, jak by se mohlo zdát. Podle jeho vyjádření má Apple na červnové konferenci WWDC představit samostatný AI App Store, v němž by byl k dispozici pouze obsah, který má co dočinění s umělou inteligencí. A v tomto by byl Apple v mobilním světě skutečně unikátní.

Podle vyjádření Reitzese je jisté, že i sám Apple bude mít své vlastní AI aplikace, které by mohl aktualizovat prostřednictvím samostatného obchodu (např. novou AI verzi Siri). Obchod bude samozřejmě otevřený i pro vývojáře třetích stran, kteří na něm budou moci nabízet svůj AI obsah. A s těmito dalšími subjekty už prý Apple intenzivně vyjednává. Analytici ostatně předpovídali už v únoru, že Apple chystá vlastní AI App Store, a ten by měl být, mimo výrazně inovované podoby systému iOS 18, hlavním lákadlem vývojářské konference WWDC. A ta se uskuteční 10. června.

Jak zpeněžit umělou inteligenci

Už teď je prakticky jasné, že umělá inteligence bude součástí systému iOS 18. Existence obchodu však naznačuje, že možná nebude dostupná zdarma, resp. existuje velká šance, že k základní bezplatné variantě si uživatelé iPhonů budou moci dokoupit některé AI moduly.

A právě monetizace AI je něco, na co Samsung s Googlem zatím nepřišli. Jihokorejský výrobce uvádí, že Galaxy AI bude bezplatná až do příštího roku. Co bude dál, není vůbec jasné. Gemini Advanced od Googlu zatím nenabízí zcela jasné výhody pro mobilní uživatele, a tak je možné, že se obě značky inspirují Applem a umožní z aplikačních obchodů za poplatek stáhnout různé AI moduly, které rozšíří základní funkčnost umělé inteligence. Ta by byla pochopitelně distribuovaná zdarma, tedy stejně jako za stávajících podmínek.

