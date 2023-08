Apple oznámil datum konání keynote, na které představí nejen nové iPhony. Slogan slibuje zázraky

To, o čem se nějakou dobu pouze spekulovalo, je nyní oficiální. Apple právě rozeslal pozvánky na svůj každoroční Apple Event, který tentokrát proběhne v úterý 12. září. Akce se již tradičně bude konat v sále budovy Steve Jobs Theater, který je součástí areálu Apple Parku v Cupertinu.



Apple letos ukáže nové iPhony 15 na své keynote 12. září v 19:00 našeho času.

Podtitul „Wonderlust“ (touha po zázracích) napovídá, že se letos asi očekávají velké změny, ač zázraky budou pravděpodobně silné slovo. Samotný design pozvánky je letos výjimečně v podobě animace s třpytkovým logem nakousnutého jablka.

To může napovídat, že se letos možná skutečně dočkáme prvního iPhonu vyrobeného z titanu, což je materiál o kterém se v souvislosti s telefony od Applu spekuluje dlouhé roky. Modro šedá grafika pak zřejmě láká na barevné varianty novinek.

Telefony by letos měly být přelomové také příchodem USB-C konektoru, což by mohl naznačovat velký žlab v jablku na pozvánce. Kromě iPhonů 15 by se podle spekulací měly na pódiu ukázat i nové Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra 2. generace a mluví se i o přechodu sluchátek AirPods na USB-C.

Akci bude tradičně možné sledovat online, a to od 19 hodin našeho času. Stream bude probíhat na webu Applu a pravděpodobně i na jeho YouTube kanálu, jako v předchozích letech. Celou událost budeme samozřejmě pokrývat i zde na MobilManii a Živě.cz, kde se živě dozvíte o všech hlavních novinkách.