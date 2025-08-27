Svátek všech jablíčkářů se blíží. Apple potvrdil termín keynote na 9. září, odhalí nejen iPhone 17

Přesně podle předpovědí insiderů se letošní „velká iPhonová keynote“ uskuteční 9. září 2025. Apple v pozvánkách na akci potvrdil tento už vcelku tradiční termín, který připadá na druhé zářijové úterý od 19 hodin českého času. Datum je tak stejné jako loni, kdy Apple ustoupil velké televizní debatě amerických prezidentských kandidátů a svoji akci tehdy odsunul netypicky na středu.
Událost má v angličtině tradiční název „Apple Event“ a přináší opět nově stylizované logo Applu. Prostor dostávají gradientní přechody barev od tmavě modré, přes odstíny žluté, až po sytě červenou, čímž logo připomíná tepelnou mapu, kterou známe například z termokamer. Vizuál doplňuje slogan „Awe dropping“ (ve smyslu „úžasná premiéra“).
Vedle zveřejněného termínu a vizuálu nejsou přímo ze strany Applu žádné další podrobnosti k akci potvrzeny. Je ale prakticky jisté, že hvězdou zářijové keynote bude iPhone 17, včetně zcela nového modelu Air, sekundovat budou nové generace hodinek ve všech řadách Apple Watch a přibudou také nové audio produkty a příslušenství.
Apple keynote můžete sledovat 9. září 2025 od 19 hodin v tomto videu:
Zdroje a další informace: Apple, zdroj videa: Apple