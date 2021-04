Apple dnes představuje novinky. Sledujte s námi večerní keynote online

Jarní keynote je tu, Tim Cook ji zahájí už tradičně v 19 hodin našeho času. Znovu jde o výhradně online akci, natáčet se bude v Apple Parku od sklepa (Steve Jobs Theater) až po střechu (aby Apple ukázal solární panely).

V tomto online zpravodajství vás provedeme od drbů přes celodenní informační úniky až po večerní premiéru. Video stream z keynote můžete sledovat také na apple.com a YouTube.

14:10 Základní iPad 9. generace

Nedá se předpokládat, že Apple postaví celou událost na jediném produktu. Poslední léta poměrně pravidelně aktualizuje i základní řadu iPadu. Té samozřejmě narůstá nejen výkon, ale i úhlopříčka displeje, která je aktuálně 10,2“. Navíc mu už nechybí ani podpora Apple Pencil (1. generace) a Smart Keyboard.



Zůstat by mohla i cenovka, která je 9 990 Kč za 32GB verzi.

Pokud bychom se tedy aktualizace tohoto modelu dočkali, bude to pravděpodobně jen po stránce výkonu. Mnozí by ale uvítali i vylepšení FaceTime kamery, která má na dnešní poměry otřesné rozlišení 1,2 Mpx. A to je v době videohovorů skutečná bída.

13:30 Apple Pencil 3. generace

Spolu s iPadem Pro se čile spekuluje i o tom, že uvidíme také nástupce stylusu Apple Pencil. Jednalo by se tak už o jeho 3. generaci. Na designu není moc co měnit, novinka by však měla mít lesklý povrch.



Apple Pencil 3. generace by se měl opět nabíjet bezdrátově.

Co se týče funkcí, měly by přibýt senzory, které by mohly dopomoci nejen k větší citlivosti, ale i rozpoznávání nových gest. Zvýšit by se měla také samotná výdrž. Novinka by nicméně měla být kompatibilní výhradně s novým modelem iPadu Pro.

12:40 iPad Pro

Nejočekávanější novinkou jarní události je jistě iPad Pro 5. generace. I když po stránce vzhledu zůstane v zajetých kolejích, tak se na něho bude i tak koukat o poznání lépe. Měl by totiž přijít s 12,9“ displejem založeným na technologii mini-LED.



Mezigenerační rozdíl na první pohled nepoznáte.

Ta nabízí mnoho výhod, jako OLED, ale je levnější. Nabídne vyšší jas, lepší energetickou účinnost a menší náchylnost na vypálení pixelů. Očekává se i razantní nárůst výkonu, který by měl zajistit čip A14X. Verze s Cellular by pak měla nabídnout 5G.

11:55 AirTag ano či ne

Jeden z nejmenších, ale také nejdéle očekávaných produktů Applu. AirTag, přívěsek, který lze dohledat pomocí telefonu a celosvětové sítě iPhonů, iPadů... O jeho příchodu se spekuluje dva roky a do poslední chvíle není jasné, zda jej Apple představí.

Že se tak stane, napovídá množící se příslušenství třetích stran. Že Apple vlastní AirTag nepředstaví, napovídají četné známky o spolupráci s výrobci, kteří technologii AirTag/Find My integrují do svých produktů.



Něco najdete na eBay, další na Etsy (via Macrumors)

11:30 Apple Store is down, but...

Tohle je tradiční průvodce každé keynote. Apple některé novinky začíná prodávat ještě v den premiéry a připravuje na to svůj Online Store, na čas jej odstaví. Dnes je to přece jen trochu jinak, obchod jede, pouze jeho sitemap je mimo provoz – patrně abychom ani z nadpisů neodhalili, co se bude dít.