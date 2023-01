Apple letos upozadí iPhony a iPady. Hlavním produktem budou VR brýle Reality Pro

Pro Apple je každý rok nejdůležitějším produktem iPhone. Jeho prodeje tvoří zhruba polovinu tržeb celé společnosti a je také primárním zařízením, na kterém lidé konzumují služby, což je dnes s přehledem druhá nejdůležitější položka v účetnictví cupertinské společnosti. Letos však firma hlavní pozornost soustředí k jinému produktu, brýlím pro virtuální a rozšířenou realitu, jež prý ponesou název Reality Pro.

Tvrdí to alespoň obvykle dobře informovaný novinář Mark Gurman, který se v Bloombergu specializuje na zprávy týkající se Applu. Podle Gurmana se kvůli dokončování brýlí trochu omezil vývoj ostatních zařízení. Týkat se to má zejména iOS a iPadOS, které nedostanou tolik novinek, kolik se původně plánovalo. Softwaroví inženýři pilují nový systém s kódovým označením Borealis, jehož finální název má být xrOS.

Detaily o brýlích i jejich operačním systému se však Applu nadále daří tajit. Firma prý „něco“ oznámí už na jaře, ještě před tradiční vývojářskou konferencí WWDC. Zatím víme je to, že se Apple na tento okamžik připravoval přes šest let. Vždyť už v roce 2017 uvedl ARKit, první verzi rozhraní pro iOS, které počítalo s rozšířenou realitou. Později do iPhonů a iPadů zavedl Lidar pomáhající orientaci v prostoru, což bude pro brýle rovněž klíčová komponenta.

Po softwarové stránce tak letos od mobilů Applu nemáme čekat žádné velké novinky, hardware ale několik změn přinese. Mimo obligátního rychlejšího čipu budou úpravy vidět i navenek. iPhony 15 totiž letos přinesou konektor USB-C nahrazující původní Lightning. Základní modely pak vymění horní výřez za Dynamic Island jako loňské iPhony 14 Pro. Letošní Pro se ale odliší tím, že místo ocelového rámečku budou mít titanovou konstrukci. Velikosti všech čtyř iPhonů zůstanou při starém.

Tablety budou o poznání nudnější. iPady Pro 11 a 13 s novým designem a OLED displejem mají přijít až příští rok. Letos však Apple aktualizuje základní iPad, model Mini a Air. nic víc než rychlejší čip ale čekat nemůžeme.

Drobné změny prý čekají i Apple Watch. Apple po třech letech vydá další revizi velkého HomePodu, ale Apple TV nebo AirPods zůstanou při starém.

Pokud však jde o hardware, Apple připravuje jednu důležitou, avšak nenápadnou změnu. Postupně se chce zbavit závislosti na čipech od Qualcommu a Broadcomu a začne si jejich alternativy navrhovat sám. V roce 2024 nebo 2025 by měl Apple vyrobit první vlastní 5G modem. Blíže k druhému datu pak přijde jeho čip kombinující Wi-Fi a Bluetooth. V budoucnu pak plánuje oba nezávislé síťové obvody spojit do jednoho.