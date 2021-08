Apple má dvojitého agenta. Dříve vynášel informace, nyní takové lidi stíhá

Příběh skoro jako z detektivky odkryl server Motherboard - Vice. Ten provedl rozhovor s bývalým leakerem Apple produktů, který ale nakonec částečně přešel „na druhou stranu” a začal stíhat ostatní leakery, aby pomohl Applu. Jmenuje se Andrey Shumeyko, dříve na twitteru známý pod nickem YRH04E.

Leaker v minulosti pomáhal vynášet ven různé informace o připravovaných produktech Applu, ale časem jej asi začalo trápit svědomí, a jak přiznává i nedostatek peněz a rozhodl se využít své kontakty a znalosti k dopadení lidí, kteří Applu vynášejí ven informace. Ačkoliv v minulosti Applu svými úniky rovněž uškodil, myslel si, že se pokud firmě na oplátku pomůže, dokáže očistit sám sebe a ještě si přijít na nějaké peníze.

Podle důkazů a výpisů z konverzací, které poskytl serveru MotherBoard byl více než rok ve spojení se zaměstnanci Applu z týmu zvaného Global Security. Jedná se prý o bývalé členy FBI a jiných bezpečnostních služeb, které si Apple najal k odhalení a dopadení lidí, kteří nějakým způsobem vynáší nebo odhalují tajné informace například o firmě nebo dosud nepředstavených produktech či službách.

Prototypy iPhonů jako velký, černý byznys

Shumeyko tvrdí, že tím, že z doby vlastních leaků měl spoustu kontaktů na lidi, od kterých v minulosti získával informace, a byl schopen informace o těchto lidech předat Applu, a to včetně jejich jmen, přezdívek nebo někdy i jejich adres. Některé z nich firma později kontaktovala zasláním otevřeného dopisu. V případě zaměstnanců došlo k výpovědím a postihům.

Jak Shumeyko uvádí, většinou se jedná o velké překupníky v Číně, kteří se z výroben v Šen-čenu snaží získat prototypy chystaných iPhonů a prodávají je na černém trhu klidně za tisíce dolarů. Takovým případem byl i loňský únik informací o iOS 14. Ten se dostal ven díky číňanovi, který získal přístup k prototypu iPhonu 11 s interní betou systému. To, že však v minulosti některou zásilku poslal i se svou adresou Shumeykovi se mu ale nakonec stalo osudným a bývalému leakerovi to otevřelo cestu k budoucí tajné spolupráci s Applem.

Loni podobným způsobem odhalil i německého zaměstnance Applu pracující v oddělení Apple Maps. Ten údajně prodával svůj přístup do interních systémů firmy třetím osobám. Podobných lidí Shumeyko dopadl více, ovšem později začal být frustrovaný. Od začátku očekával za informace finanční odměnu, ta však nepřišlo a proto s tímto příběhem vyšel na veřejnost. Zda to byl dobrý nápad a Apple jej nakonec za jeho služby pomyslného „dvojitého agenta” odmění se teprve uvidí. Nicméně nám dává pěkně nahlédnout do neznámého pozadí cupertinského giganta.

